Юлия Санина в день рождения обратилась с просьбой к фанатам: "Больше ничего не имеет значения"

Певица Юлия Санина обратилась к своим поклонникам с одним единственным желанием.

Сегодня, 11 октября, фронтвумену группы The Hardkiss исполнилось 32 года. Однако праздник испортила война в Украине, а также ракетные обстрелы кафиров по всей стране.

Эти события также оставили отражение на эмоциональном состоянии Юлии. Вместо счастливых моментов в своем Instagram исполнительница обнародовала жуткие фото пострадавших от вражеской атаки городов.

"Еще один день массированного обстрела и террора по всей территории Украины. Больше ничего для меня не важно сегодня. Болит "во всех областях", — поделилась Санина.

В свой день рождения певица обратилась к поклонникам с единственной просьбой.

"Если любите меня — задонайте еще разок на ВСУ. А я загадаю сегодня нашу скорейшую победу и болезненное наказание всем причастным к этому хоррору", — попросила Юлия.

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