Юлия Санина в купальнике показала, как отдыхала с семьей на море

Юлия Санина в купальнике показала, как отдыхала с семьей на море

Звезда показала фото, сделанные летом.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина редко делится с поклонниками семейными фотографиями.

Однако, на этот раз звезда в своем Instagram показала, как она вместе со своей семьей проводила время летом. На фото видно, как Юлия с мужем и сыном отдыхают в теплой стране.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Они любовались красивыми пейзажами, фотографировались на горном фоне и плавали в море. На одной фотографии артистка показала, как она нежится в теплой морской воде в желтом купальнике. Кстати, у Юлии аппетитные ягодицы.

Юлия Санина плавает в море / instagram.com/the_hardkiss

"Летние флэшбеки", — коротко подписала пост звезда.

Муж Юлии Саниной вместе с сыном / instagram.com/the_hardkiss

Похоже, прохладными осенними днями артистка скучает за летним отдыхом. Где именно были сделаны фото, знаменитость решила оставить в тайне.

Напомним, недавно Ирина Сопонару в красном купальнике показала стройную фигуру. Актриса похвасталась длинными ножками.

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