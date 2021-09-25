Юлия Санина в купальнике показала, как отдыхала с семьей на море

Звезда показала фото, сделанные летом.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина редко делится с поклонниками семейными фотографиями.
Однако, на этот раз звезда в своем Instagram показала, как она вместе со своей семьей проводила время летом. На фото видно, как Юлия с мужем и сыном отдыхают в теплой стране.
Они любовались красивыми пейзажами, фотографировались на горном фоне и плавали в море. На одной фотографии артистка показала, как она нежится в теплой морской воде в желтом купальнике. Кстати, у Юлии аппетитные ягодицы.
"Летние флэшбеки", — коротко подписала пост звезда.
Похоже, прохладными осенними днями артистка скучает за летним отдыхом. Где именно были сделаны фото, знаменитость решила оставить в тайне.
Напомним, недавно Ирина Сопонару в красном купальнике показала стройную фигуру. Актриса похвасталась длинными ножками.