Юлия Санина вспомнила, как отдавала сына в первый класс: "Сентябрь превратился в непонятно что"

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина в этом году отвела сына в первый класс.

Певица Юлия Санина рассказала, как для нее начался учебный год сына.

В общем, в этом году Даня пошел в первый класс. Исполнительница призналась, что сначала думала, чтобы сын в целях безопасности учился в режиме онлайн. Впрочем, Санина решила, что мальчику будет сложно, потому нашла школу, которая работает офлайн.

"Я в последний момент решила, что ему будет сложно на онлайн-обучении и буквально через неделю нашла ему школу. Весь сентябрь я закрывала переезд, бытовые и учебные вопросы своего ребенка и только теперь смогла успокоиться", — поделилась Юлия.

Сын Юлии Саниной / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Как призналась исполнительница, ее сентябрь "превратился в непонятно что", но все же она смогла справиться с задачами.

"Для человека, привыкшего все планировать заранее, мой сентябрь превратился в непонятно что. Но такие уж реалии. Я с задачей справилась", — добавила звезда.

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