Юлия Верба, Даша Квиткова, Саша Бо и другие: фото блогеров до и после популярности

Известные украинские блогеры в начале своей карьеры выглядели совсем иначе, нежели сейчас.

Некоторые знаменитости прибегли к уколам красоты, некоторые легли под нож пластического хирурга, а некоторые лишь сменили прическу и похудели.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели известные блогеры до популярности и что с ними произошло сейчас.

Саша Бо

Блогерша начала активно вести соцсети с 2016 года. Именно тогда она родила первого сына Даниила и рассказывала своим подписчикам о материнстве, здоровье, красоте, а также о своей жизни в целом. За это время знаменитость стала безумно популярной. У Саши Бо почти два миллиона подписчиков, а ее аудитория постоянно увеличивается. Внешность Саши тоже очень сильно изменилась. Блогерша неоднократно ложилась под нож пластического хирурга.

Саша Бо

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова с приходом популярности кардинально сменила внешний вид. Знаменитость начала окрашивать волосы в блонд. Даша кардинально похудела и накачала свое тело. Кроме того, Квиткова сменила и стиль одежды. Кстати, к пластическим операциям блогерша тоже прибегала. В частности, она сделала ринопластику.

Даша Квиткова

Юлия Верба

Блогерша начала активно развивать свой блог в 2017 году. Она рассказывала о своей жизни и показывала подписчикам, как проходят ее дни. Наконец, с годами Юлия стала украинской блогершей-миллионницей. До популярности Верба не прибегала к процедурам красоты. С годами Юлия увеличила губы, сделала накладные ресницы и нарастила волосы, цвет которых время от времени меняет.

Юлия Верба

Александр Волошин

Блогер сначала зарабатывал тем, что продавал кроссовки. Впрочем, он начал активно вести свой блог и набрал немалую аудиторию подписчиков. Правда, довольно часто Волошин прибегает к хайпу, чтобы привлечь внимание аудитории. До популярности у блогера были темные короткие волосы и мускулистое телосложение. С годами Александр кардинально сменил стиль, покрасил и отрастил волосы, а также накачал тело.

Александр Волошин

Игорь Пустовит

Известный блогер с приходом популярности кардинально сменил внешний вид. В частности, Пустовит очень сильно похудел. Для этого он много времени провел в спортзале. Также Пустовит отрастил волосы и бороду. Если посмотреть на фото блогера до и после популярности, то создается впечатление, будто это два разных человека.

Игорь Пустовит

Александр Залиско

Знаменитость очень сильно прославился благодаря кратким юмористическим видео, которые он публиковал в соцсетях. Популярность Александра стремительно росла и он стал одним из первых известных Instagram-блогеров Украины. С годами блогер кардинально изменился. В частности, он похудел, стал накачанным и кардинально сменил прическу. Кроме того, Залиско отрастил бороду.

Александр Залиско

Настя Покрещук

Блогерша прославилась тем, что она сделала немало пластических операций и кардинально изменила свой внешний вид. В общем, если посмотреть на фото Насти до популярности и после, то создается такое впечатление, будто это два разных человека.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Анна Тринчер

Сначала Анна получила славу благодаря актерской карьере, а впоследствии певческой. Тем не менее, Анна активно развивает свои соцсети и занимается блогерством. До популярности Тринчер выглядела несколько иначе, нежели сейчас. Знаменитость ярко красится. Анна заметно увеличила губы. Блогерша также ложилась под нож пластического хирурга и увеличила размер груди.

Анна Тринчер

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