Юлия Верба опозорилась "знанием" географии Украины и забыла, где находится Крым

Блогерша случайно стала участницей опроса.
Известная украинская блогерша Юлия Верба оконфузилась своим незнанием географии Украины.
Знаменитость случайно стала участницей опроса от блогерши Марии Панькив, которая расспрашивает прохожих на улице общеизвестные факты. Панькив поинтересовалась у Вербы сколько областей в Украине. На что 20-летняя Юля ответила:
"Боже, я не знаю. Это ужас. Мне очень стыдно", – сказала блоггерша.
Впрочем, наконец-то выдала, что областей 25. Ведущая исправила ее, что почти правильно. Ведь в Украине 24 области. "И Крым. Значит 25!" – тогда добавила Верба.
Когда же у блогерши спросили, Крым – это какая область, она ответила: "Крымская, нет? Донецкая?" – растерялась Верба.
Тогда Панькив поправила блогершу, отметив, что Крым – это автономная республика: "Ага, значит, это она себе отдельно просто. Не область", – прояснила Верба.
Впрочем, блогерша оказалась более осведомленной в знаниях запада Украины, откуда она родом. Верба назвала, что Ужгород – это Закарпатская область, а город Луцк расположен в Волынской области. Также Юлия сразу ответила, что город Мариуполь – это Донецкая область: "А как не знать!" – отметила Верба.
Напомним, ранее Юлия Верба показала, как кардинально изменила свой цвет волос. Знаменитость распрощалась с блондом.
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