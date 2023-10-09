Юлия Верба показала романтические кадры с женихом в постели и призналась, когда покажет его лицо

Известная украинская блогерша Юлия Верба поделилась новыми романтическими кадрами со своим женихом.

В 20-летняя звезда соцсетей опубликовала романтические кадры, на которых нежилась со своим любимым в постели. Влюбленные обнимались и целовались на камеру. Правда, лицо своего избранника Верба снова прикрыла эмоджи в виде сердца.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

В подписи к фотографиям Юлия ответила, долго ли планирует хоронить жениха от своих подписчиков.

"Смайлики будут долго, разве уже на свадьбе увидите", — в шутку ответила блогерша.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, что совсем недавно бойфренд Юлии сделал предложение. Радостной новостью блоггер поделилась с фанами и похвасталась романтическим сюрпризом и роскошным кольцом от любимого.

Впервые об отношениях с загадочным парнем Верба рассказала в начале июля этого года. До этого у девушки были длительные отношения с известным блоггером Денисом Притулой, который, кстати, на днях также показал свою новую девушку.

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