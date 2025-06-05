Юлия Санина ответила, как ее муж уехал за границу и почему во время войны не возвращается

Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss

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Лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина ответила на хейт, что во время полномасштабной войны вместе с мужем живет за границей.

Семья артистки не находится в Украине. Время от времени возвращается только сама исполнительница. Артистка на проекте "20:23" уверяет, что они выехали за границу еще до начала полномасштабного вторжения. После событий 24 февраля 2022 года семья Саниной решила остаться. Певица не понимает критики в ее сторону, ведь, мол, занимается благотворительностью и собирает средства на помощь военным.

"Мы выехали за границу до полномасштабного вторжения, наша семья решила остаться за границей. Мы имели такую возможность. Я каждый день благодарю Бога, что ни я, ни мой ребенок, ни моя семья - мы не видели того всего ужаса начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор. Мы действительно живем за границей, мы продолжаем делать музыку, выступать, собирать деньги и переводить их в Украину на подразделения, которыми мы занимаемся. Такое впечатление, что должны за что-то оправдываться, а, на мой взгляд, не за что", - прокомментировала певица.

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Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss

К слову, муж Юлия Саниной - Вал Бебко - с начала полномасштабной войны ни разу не был в Украине. З-за границы возвращалась только певица, которая отыграла сольный тур. Исполнительнице прилетало, что, мол, "заработала средства и вывезла их за границу". Сама же Юлия Санина говорит, что это не так. По ее словам, она организовала тур, ведь хотела увидеться со зрителями. Кроме того, артистка уверяет, что привозит в Украину средства, а не наоборот.

"Это была короткая история. Мы поехали в тур по городам Украины и на этом завершили эту программу. Нельзя сейчас вывезти так просто средства за границу из Украины. Мы, как правило, в Украину вкладываемся: закупаем оружие, помогаем, платим налоги. Я за этот концерт оплатила работу многим людям. Мне важно было приехать и увидеться со своим зрителем, поэтому я сделала этот тур. Было закуплено из этого тура оружие", - добавила певица.

Юлия Санина / © Instagram Юлии Саниной

Отметим, Юлию Санину во время войны критикуют из-за того, что ее муж находится за границей, а не в Украине. Кстати, из страны также выехал весь мужской состав группы The Hardkiss. Коллектив за границей дает концерты, а вот в Украине - нет. В основном певица на критику не реагирует, а порой даже удаляет возмутительные комментарии в ее адрес.

Кстати, также ходят слухи о распаде группы The Hardkiss. Недавно Юлия Санина призналась, действительно ли планирует отправляться в сольное плавание.

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