Юлия Юрина из РФ рассказала о получении украинского гражданства и о взаимоотношениях с родителями-россиянами

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина по происхождению является россиянкой.

Впрочем, еще ребенком Юля пела украинские песни и интересовалась фольклором. Несмотря на то, что родилась Юлия Юрина на Кубани в России, девушка считает себя украинкой. Об этом исполнительница рассказала в программе #Муз_Оборона.

"Я считаю себя украинкой! Родилась я в городе Анапа, на Кубани. Однако с детства пою украинские песни. Я всегда изучала украинские традиции и фольклор и в сознательном возрасте, в 18 лет, переехала в Украину. В 2012 году я поступила на кафедру фольклора и народно-песенного пения в Киеве", — поделилась Юрина.

Юлия Юрина

Но родные Юлии остались жить в России. По словам артистки, они отказываются верить в реальность войны и геноцида украинцев, устроенных их страной. С отцом Юлия не общается уже несколько лет, а мама и бабушка верят только пропаганде агрессора, а не словам родного человека.

"С мамой и бабушкой общаемся, но почему-то у них нет доверия моим глазам, есть доверие только российскому телевидению. Сначала мама говорила, что все не так однозначно, как мы преподносим, а когда у них отключили Instagram, стала говорить, что украинцы сами себя убивают. У меня не всегда хватает на это терпения. Но в какой-то момент я отрезала все от себя. Когда они звонят по телефону, говорю просто: "Я жива. Нас обстреливают, сейчас воздушная тревога". Постоянно проговариваю, что Россия нападает на Украину", – поделилась Юрина.

Юлия Юрина

В 2015 году Юлия вышла замуж. На свадьбу в Киев приехала мама и бабушка. Родственники очень волновались, потому что по российскому телевидению показывали, что в Украине нет еды, полки в магазинах пустые. Чтобы изменить их мнение, девушка провела родным экскурсию по Киеву — показала достопримечательности, крупнейшие торговые центры. Это сработало, но, к сожалению, ненадолго. Юрина уверяет — столько раз она не пыталась бы убедить родных в том, что они живут во лжи — российское телевидение всегда ее побеждало.

Юлия Юрина

Однако настойчивая девушка продолжает нести людям правду и бороться за свое право на украинское гражданство.

"Очень хочу быть украинкой не только по сознанию, но и по паспорту, но это сейчас невозможно. В 2018-м году я смогла сделать только вид на постоянное проживание. Она делалась 4 года. А сейчас война и есть проблемы важнее моей", – рассказала Юрина.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину певица не словом, а делом поддерживает нашу страну – волонтерит, ездит на деоккупированные территории, дает благотворительные концерты, создала собственный курс фольклорной песни, на котором учит петь украинские народные песни.

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