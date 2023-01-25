Юля Кавчук из "Холостяка-12" впервые показала своего парня-красавчика из Бразилии

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем был Алекс Топольский, Юлия Кавчук после вылета из шоу наладила личную жизнь.

Как делилась ранее девушка, во время полномасштабной войны она уехала из Украины в Дубай, где обрела свою любовь. Кавчук начала встречаться с парнем из Бразилии, профессионально занимающимся футболом.

Юлия Кавчук в Дубае / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

А на днях Юлия отважилась поделиться своим счастьем и впервые опубликовала общую фотографию с бойфрендом в стормс своей страницы в Instagram. Кадр она подписала: "Ну ладно… Может, завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он работает. Считаю, идеально", — написала счастливая Кавчук.

Юлия Кавчук с бойфрендом / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

Напомним, что кроме Юлии Кавчук после окончания проекта "Холостяк" нашла свою судьбу и актриса Виктория Варлей. Она поделилась, что в США вышла замуж за мужчину своей мечты. Причем они были знакомы еще до романтического реалити. Возлюбленный Варлей живет в Майами, однако его родители – русские. Артистка рассказала, насколько счастлива в своем браке и как муж поддерживает Украину.

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