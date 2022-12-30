Юмор от "Вечернего Квартала" и звездные гости "Сніданку з 1+1": что покажет "1+1 Украина" 31 декабря

В этом году, начиная с 24 декабря, зрители могут увидеть свои любимые проекты и ведущих на телеканале "1+1 Украина". Предлагаем узнать, какими шоу и программами телеканал будет радовать зрителей 31 декабря.

"Сніданок з 1+1"

Традиционно начнет утро последнего дня 2022 года "Сніданок з 1+1" — проект, который стал точкой опоры для миллионов украинцев и во время полномасштабного вторжения не прекращал производство. Специальный новогодний эфир "Сніданку з 1+1" будут транслировать на канале "1+1 Украина" три часа — с 8:00 до 11:00.

"Где бы вы ни были, сколько бы километров нас не разделяли – мы будем с вами", — подчеркивают создатели шоу.

"Сніданок з 1+1" подготовил для украинцев специальный эфир, посвященный связи с родными – ценности, которая стала ключевой для каждого украинца в этом году. Зрителям покажут невероятные истории поиска близких, объединение семей и героические подвиги украинцев.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Звездные гости эфира Вера Кекелия, группа Kozak System приедут в гости в студию "Сніданку з 1+1" со своими музыкальными номерами. А известный композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара будет сопровождать весь эфир музыкально.

Специальными приглашенными гостями станут Алексей Арестович, Виталий Ким и героическая Тайра. В праздничном эфире будем готовить и новогоднее блюдо под руководством Руслана Сеничкина.

В конце эфира ведущие пригласят зрителей загадать одно единственное желание, которое объединяет украинцев в этот праздничный день.

"Вечерний квартал"

31 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится праздничная премьера: выпуск новогоднего "Вечернего квартала".

Фото: пресс-служба канала "1+1"

На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта. Зрителей ожидает злободневный юмор о войне и реалиях нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, которые сопровождают нашу жизнь, музыкальные выступления ROXOLANA, Артема Пивоварова, группы "Антитіла".

Как обычно, актеры "Вечернего Квартала" будут воплощаться в героев нашего времени. Последние полгода все цитируют прогнозы и предсказания главы украинской разведки Кирилла Буданова. Но Новый год – это такой праздник, когда даже Буданов становится обычным мужем и папой и переодевается дома у Святого Николая, чтобы поздравить своего сына с праздниками. Удастся ли руководителю разведки, в которого превратится Юрий Великий, удивить сына – смотрите уже в новогоднюю ночь.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также приглашенным актером новогоднего "Вечернего квартала" станет народный артист Украины Станислав Боклан. В своем монологе он предложит украинцам пофантазировать и представить, как прекрасен мир без агрессора. Также не обойдется и без военно-любовных номеров, которые покажут в исполнении Татьяны Песик и Валентина Михиенко.

Вопреки всем событиям, юмористы будут поднимать настроение украинцам, чтобы еще раз подчеркнуть, что врагу нас не сломить. Ведь смеемся – значит, побеждаем!

ТСН

31 декабря в 18:00 ТСН начнет свое вещание в национальном марафоне "Єдині новини". Украинцев ждет специальный новогодний выпуск новостей, который в прямом эфире будут транслироваться из двух студий. Выездная студия традиционно будет из сердца столицы — Софийской площади. Будет работать в прямом эфире и студия ТСН, куда приедут гости. Будут работать в новогоднюю ночь все ведущие ТСН – Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская. Гостями выпуска станут украинцы, которые стали героями 2022 года, а также украинские артисты, которые поделятся своими мыслями накануне 2023 года и исполнят хиты. Звездными гостями студии станут Святослав Вакарчук, Тина Кароль, группа "Антитела" и другие.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите 31 декабря любимые проекты в эфире телеканала "1+1 Украина" и ТСН в эфире национального марафона "Єдині новини".

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