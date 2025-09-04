- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
Юморист Кирилл Ганин откровенно рассказал о напряженных отношениях с Настей Ткаченко: "Мне тяжело с ней"
Звезда "Ліги сміху" поделился подробностями взаимоотношений с коллегой.
Украинский комик Кирилл Ганин признался, что ему непросто находить общий язык с юмористкой Настей Ткаченко.
По словам артиста, их отношения в кадре и вне его часто наполнены конфликтами и напряжением. Артист отметил, что Ткаченко часто кажется ему слишком резкой и агрессивной.
"Настя мне не нравится. Она одна из тех людей, с которыми мне трудно общаться. Я не знаю, как правильно с ней поддерживать взаимоотношения. У нас нет общих тем", — поделился Ганин в интервью с Машей Ефросининой.
Комик добавил, что даже когда он пытался наладить контакт — дарил сладости, шутил, пробовал снизить градус напряжения — в ответ встречал холодное отношение.
Несмотря на это, Ганин отмечает: открытая вражда между ними отсутствует, скорее существует некая "недосказанность". Он признался, что Настя иногда раздражает, однако ненависти с его стороны нет.
Напомним, недавно Кирилл Ганин высказался о службе Игоря Ласточкина в ВСУ. Артист детальнее рассказал про общении с приятелем.