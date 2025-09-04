Юморист Кирилл Ганин откровенно рассказал о напряженных отношениях с Настей Ткаченко: "Мне тяжело с ней"

Кирилл Ганин и Настя Ткаченко

Реклама

Украинский комик Кирилл Ганин признался, что ему непросто находить общий язык с юмористкой Настей Ткаченко.

По словам артиста, их отношения в кадре и вне его часто наполнены конфликтами и напряжением. Артист отметил, что Ткаченко часто кажется ему слишком резкой и агрессивной.

"Настя мне не нравится. Она одна из тех людей, с которыми мне трудно общаться. Я не знаю, как правильно с ней поддерживать взаимоотношения. У нас нет общих тем", — поделился Ганин в интервью с Машей Ефросининой.

Реклама

Комик добавил, что даже когда он пытался наладить контакт — дарил сладости, шутил, пробовал снизить градус напряжения — в ответ встречал холодное отношение.

Кирилл Ганин / © скриншот с видео

Несмотря на это, Ганин отмечает: открытая вражда между ними отсутствует, скорее существует некая "недосказанность". Он признался, что Настя иногда раздражает, однако ненависти с его стороны нет.

Напомним, недавно Кирилл Ганин высказался о службе Игоря Ласточкина в ВСУ. Артист детальнее рассказал про общении с приятелем.