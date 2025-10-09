Юморист КВН Артем Стовпяцкий погиб на войне

Артем Стовпяцкий

Реклама

Украинский юморист и участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий погиб на фронте.

Печальную весть сообщили друзья защитника в сообществе "Чернігівський кисіль". Обстоятельства гибели на данный момент неизвестны.

"Какой хороший человек… Не хочется в это верить. Вечная память", — написала близкий человек погибшего Оля Нестеренко в коментариях под постом, добавив, что похороны Артема состоятся 10 октября в 10:00.

Реклама

Артем Стовпяцкий был одним из самых выразительных участников украинского КВН. Он получил известность благодаря команде "С потолка", которая входила в число самых успешных в Черниговской лиге.

Артем Стовпяцкий

Команда существовала с начала 2000-х, а ее стабильный состав сформировался в 2006 году — тогда вместе с Артемом выступали Александр Лабадин, Евгений Кулак и Александр Пономаренко. За музыкальное оформление номеров отвечала Ирина Андрияненко, а затем к коллективу присоединилась Олеся Лукьяненко.

В 2012 году "С потолка" представляли Чернигов на фестивале Ялтинской всеукраинской открытой лиги КВН "ЯВОЛК", где поделили первое место с командой из Сум.

Напомним, недавно стало известно о смерти заслуженного артиста Украины Богдана Богача. Музыкант был одним из участников коллектива "Піккардійська Терція".