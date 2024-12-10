Юморист Валерия Мандзюк обратилась к Тине Кароль после обвинений ее во "лживой скромности"

Комик отреагировала на приглашение артистки вместе поехать поездом в какой-то город, чтобы пообщаться.

Украинская юмористка Валерия Мандзюк обратилась к певице Тине Кароль после того, как обвинила ее во "лживой скромности".

В частности, комик отреагировала на приглашение исполнительницы вместе проехаться поездом. К слову, поскольку возмущение юмористки вызвало то, что Тина Кароль пользуется услугами "Укрзализныци" вместо того, чтобы передвигаться на собственном авто, то артистка решила наглядно все показать.

Валерия Мандзюк отметила, что рада знакомству с певицей и охотно примет ее предложение. Правда, Тина Кароль пригласила юмористку в совместное путешествие в Днепр, Львов или Ивано-Франковск, где у нее будут концерты. Мандзюк выдвинула свои условия и отметила, что они едут в Ужгород.

"Рада знакомству! Мы едем в Ужгород", — отметила Валерия.

Валерия Мандзюк ответила Тине Кароль / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

Тина Кароль опубликовала у себя в сторис ответ Мандзюк. Видимо, исполнительница согласилась.

Отметим, на днях Валерия Мандзюк обвинила Тину Кароль во "лживой скромности", мол, для чего ездить поездом "Укрзальницы", если можешь позволить себе поездку авто VIP-классом. Ответ от певицы не заставил себя ждать. Артистка сразу предложила Валерии вместе поездить поездом, чтобы поближе пообщаться.

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