Юморист Жогло ошеломил видом после похудения на 65 кг и операции по уменьшению желудка

Владимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Украинский юморист Владимир Жогло ошеломил видом его фигуры после похудения на 65 килограмм и операции по уменьшению желудка.

Шоумен в прошлом году серьезно взялся за свое здоровье. Первым делом ему необходимо было похудеть. Знаменитость на YouTube-канале "lviv24" говорит, что больше всего весил 164 кг, сейчас же его вес составляет 99. Владимир Жогло делится, что это все еще недостаточный результат, однако ему уже значительно легче, чем было раньше.

"У меня есть избыточный вес, даже сейчас. Но по сравнению с тем, что было, я уже вышел из стадии 100+. По состоянию на сегодня я вешу 99 килограмм. На пике весил 164. Я носил на себе еще одного полноценно взрослого человека", - поделился артист.

Владимир Жогло до похудения / © скриншот с видео

Ранее Владимир Жогло перенес операцию по уменьшению желудка. Сейчас же он контролирует питание. По его словам, ограничений в еде конкретных нет. Тем не менее, юморист меньше ест жирного, жареного, отдает предпочтение именно запеченному. Также он контролирует потребление сладкого, отказался от мучного, газировки. Кроме того, шоумен следит за количеством пищи и временем, когда он питается.

"В питании придерживаюсь рекомендаций врачей. Конкретных запретов у меня нет. Но физиологически и исключительно для себя я выбрал такой вид питания - меньше жирного, меньше жареного, больше печеного, белок, я не ем бобовых, не ем мучное, практически не ем сладкого, газировку не пью. Есть можно все, но обращать внимание на количество и время", - признался шоумен.

Владимир Жогло после похудения / © скриншот с видео

Кроме того, Владимир Жогло практически отказался от алкогольных напитков. Крайне редко шоумен может выпить, но что-то из крепкого. Юморист тщательно контролирует потребление алкоголя и регулярно проверяет свой организм.

"В силу того, что произошли кардинальные изменения в организме, я постоянно на контроле. Я никогда не допускаю того, чтобы каким-то образом повлияло на возвращение моего состояния здоровья. Алкоголь у меня очень редко и очень дозировано, употребляю чаще, чем раз в месяц, но меньше, чем раз в неделю. В первую очередь, есть плановые осмотры у врачей. И уже такой возраст, что ты можешь немножко и сам себя контролировать", - добавил шоумен.

Владимир Жогло после похудения / © скриншот с видео

