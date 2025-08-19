Юморист Жогло рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у 4-летнего сына и назвал точный диагноз

Владимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Украинский юморист Владимир Жогло растрогал откровенным разговором о воспитании своего сына Остапа, у которого тяжелая задержка развития.

Комик отметил, что в октябре мальчику исполнится пять лет, однако ему до сих пор сложно овладевать базовыми навыками, которые присущи детям его возраста. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Гаврищаку.

"В октябре моему сыну исполнится пять лет, но он до сих пор не говорит и еще носит памперсы. Он постоянно работает с очень квалифицированными реабилитологами, но это совсем другой прогресс, на который может надеяться отец", - пояснил Жогло.

Он добавил, что жизнь с ненормотипичным ребенком - это ежедневный эмоциональный вызов. Отдельно он подчеркнул, что семья до сих пор не получила четкого диагноза. Несмотря на предположение об аутизме, официально мальчику поставили "психические патологии".

Жогло рассказал, что сын только начинает повторять отдельные простые слова, но еще не связывает их с действиями или людьми. Мальчик может сказать "мама" или "папа", но не осознает, что папа - это Владимир. У него нет причинно-следственных связей.

Несмотря на сложности, Остап каждое утро просыпается улыбающимся, чем вдохновляет и придает сил родителям. Юморист также добавил, что для тех родителей, у которых ненормотипичные дети, каждый день является вызовом.

