Юмористка Алла Волкова через год после рождения первенца во второй раз стала мамой и показала малыша

Алла Волкова

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Популярный украинский стендапер Алла Волкова, которая более года назад родила первенца, во второй раз стала мамой.

Радостную новость знаменитость и ее муж, юморист Богдан Боярин, объявили в общем посте в Instagram. Семейство опубликовало серию фотографий, сделанных в роддоме. На снимках Алла Волкова и Богдан Боярин изображены с новорожденным малышом.

Юмористка уже рассекретила пол ребенка. У Аллы Волковой родилась вторая дочь. Девочка появилась на свет 11 июля, а назвали ее Варварой.

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Алла Волкова с новорожденной дочерью

«Я снова чайлдфри», — пошутила Алла Волкова.

Тем временем в фотоблоге юмористку и ее мужа активно поздравляют с пополнением в семье. Теплые слова супругам написали ведущая Леся Никитюк, певица MamaRika, интервьюер Рамина Эсхакзай, ведущая Маша Ефросинина и многие другие.

Алла Волкова с новорожденной дочерью

Отметим, для Аллы Волковой и Богдана Боярина эта дочь стала второй. Впервые супруги стали родителями 1 апреля 2025 года. Тогда юмористка родила девочку, которую назвала Златой.

Напомним, недавно американский актер Люк Уилсон впервые стал отцом. Первеница 54-летнему артисту родила возлюбленная, которая младше его на 30 лет.

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