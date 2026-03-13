ТСН в социальных сетях

Гламур
282
1 мин

Юмористка Анастасия Ткаченко сообщила о госпитализации

Артистка прокомментировала свое состояние.

Валерия Сулима
Анастасия Ткаченко

Анастасия Ткаченко

Украинская юмористка Анастасия Ткаченко, которая принимала участие в "Лиге смеха", сообщила о госпитализации.

Артистка исчезла из медиапространства. Поэтому, ее поклонники начали волноваться и засыпать вопросами, что произошло. Анастасия Ткаченко вышла на связь в Instagram-stories и успокоила поклонников. Юмористка сообщила, что сейчас находится в больнице.

Анастасия Ткаченко в подробности вникать не стала, поэтому точно неизвестно, что именно ее беспокоит. Единственное, чем поделилась знаменитость, так это тем, что ее госпитализация плановая. Артистка также отметила, как только состояние стабилизируется, она снова вернется в медиапространство.

Пост Анастасии Ткаченко

Пост Анастасии Ткаченко

"Друзья, спасибо, что беспокоитесь. Выпала из социальной жизни из-за плановой госпитализации. Как буду стабильна - вернусь", - поделилась знаменитость.

282
