Юмористка Лера Мандзюк неожиданно обратилась к украинцам за границей

Известный комик Лера Мандзюк уехала за границу, чтобы выступить перед украинцами со своей новой программой "Интимный стендап". Уже сегодня, 27 февраля, у нее состоится первое выступление в Братиславе – всего в рамках тура запланировано 12 концертов.

Накануне гастролей юмористка обратилась к своим подписчикам в Instagram с вопросом, что им привезти из Украины. "Мне до сих пор никто не написал, кому что привезти. Может, сыр-косичку, халву, гречку?" — спросила Мандзюк у своей аудитории. После чего в комментариях посыпались заказы на различные продукты, в частности, приправу "Хмели-сунели", конфеты "Ромашка", закарпатское вино и другие.

Лера Мандзюк / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

В комментарии для ТСН.ua Лера Мандзюк поделилась своими ожиданиями в преддверии своего крупнейшего тура по Европе. "Впервые буду в Амстердаме и Лейпциге. Горжусь собой, что в большинстве городов, где я была за границей – я приезжала уже со стендапом. Если будет время, хочу в Амстердаме тоже посетить стендап-клубы", – рассказала ТСН.ua Лера. По ее словам, на концерты в основном приходят, конечно, украинцы, но и бывает, что иностранцам интересно познакомиться с украинским юмором: "Замечаю, что за границей много украинцев. Особенно сразу видно украинок, мы очень красивые. Но хотелось бы слышать украинский язык от украинцев".

К слову, в Варшаве на выступление Мандзюк раскупили билеты быстрее всего. Во всех других городах также планируется солд-аут. По словам юмористки, часть средств с выступлений будет передана на благотворительность.

"Есть цель сделать максимум, что смогу. Конкретной суммы нет. Как с украинских концертов, так из зарубежных средств собранные деньги пойдут на функциональные, удобные формы защитницам. Общественная организация Armwomennow занимается обеспечением, я стараюсь им помогать", — сказала Мандзюк.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко отыграла концерт в Киеве, где собирала средства для ВСУ. Артистка организовала благотворительный аукцион.

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