Юмористка Лера Мандзюк впервые заговорила о своем возлюбленном и рассекретила, чем он занимается

Известная комикеса и стендаперша Лера Мандзюк впервые заговорила о своем избраннике.

Юмористка признается, что не одинока, но фото с возлюбленным она не торопится показывать. На проекте "Наодинцы Гламуром" комикеса уверяет, что на самом деле бойфренда не скрывает. Более того, мужчина даже ходит с ней на публичные мероприятия. Однако возлюбленный Мандзюк все же не ведет публичный образ жизни. К слову, избранник знаменитости занимается бизнесом.

"Я его не скрываю, просто не хвастаюсь им. Он не ведет социальные сети, у него нет Instagram. Он умный человек, у него есть чем заниматься. Он занимается бизнесом", - говорит Лера Анне Севастьяновой на премьере "Вартових Різдва".

Кстати, Мандзюк говорит, что бойфренд очень сильно ее поддерживает. По словам знаменитости, у мужчины просто отличное чувство юмора, поэтому порой он даже ей помогает: дает советы, где можно улучшить ту или иную шутку.

"У моего молодого человека феноменальное чувство юмора, просто фантастическое. Иногда бывает такое, что он мне говорит о каких-то моментах, где можно было дожать, где можно было быть откровеннее, жестче", - делится знаменитость.

