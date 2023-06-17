YUNA-2023: Тина Кароль, Джамала, MONATIK и еще шесть артистов получили спецнаграды от премии

Церемония награждения прошла под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".
12-я церемония награждения музыкальной премии YUNA прошла 16 июня в Октябрьском дворце (МЦКИ) в Киеве.
Почетные награды от жюри конкурса получили 12 певцов, песня которых за год войны заняла особое место в сердцах украинцев. Как известно, в этом году организаторы изменили правила и победителей выбирали не в отдельных номинациях, а среди 100 лучших песен, наиболее ротированных на украинских радиостанциях от 24 февраля прошлого года до 31 декабря.
Кроме этого, организаторы ввели особые награды для тех артистов, которые в 2022 году внесли важный вклад в развитие украинской культуры и общества. Так, спецнаграды от премии YUNA-2023 получили девять артистов:
Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины
Артем Пивоваров — за альбом "Твоі Вірші, Мої Ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны
Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций
Тина Кароль – за благотворительность и меценатство
MONATIK — за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедший во время полномасштабной войны
KALUSH Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022"
Фонд певицы KAMALIYA – за создание новых благотворительных организаций за пределами Украины
Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей
Имена 12 лауреатов YUNA-2023 стали известны еще в апреле во время онлайн-церемонии. Да, награды получили:
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02
- Антитіла та Ед Ширан - 2step
- Океан Ельзи – "Місто Марії"
- SHUMEI – "Біля тополі"
- KARTA SVITU – "Пес Патрон"
- KOLA – "Біля серця"
- Андрій Хливнюк та Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
- SKOFKA – "Чути гімн"
- Макс Барських – "Буде весна"
- Енджі Крейда – "Враже"
- Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
- Бумбокс та The Kiffness - Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)
Отметим, что главным ведущим церемонии стал соучредитель YUNA Павел Шилько. Награды победителям в этом году вручали представители медиасферы и меценаты: Мохаммад Захур, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Валерий Сасковец, Тигран Амалян, Анна Заклецкая, Серж Гагарин, Анна Свиридова, Светлана Легкая, Нателла Кирс, Ваня Рассел.
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