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YUNA-2023: Тина Кароль, Джамала, MONATIK и еще шесть артистов получили спецнаграды от премии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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YUNA-2023: Тина Кароль, Джамала, MONATIK и еще шесть артистов получили спецнаграды от премии

YUNA-2023

Церемония награждения прошла под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".

12-я церемония награждения музыкальной премии YUNA прошла 16 июня в Октябрьском дворце (МЦКИ) в Киеве.

Почетные награды от жюри конкурса получили 12 певцов, песня которых за год войны заняла особое место в сердцах украинцев. Как известно, в этом году организаторы изменили правила и победителей выбирали не в отдельных номинациях, а среди 100 лучших песен, наиболее ротированных на украинских радиостанциях от 24 февраля прошлого года до 31 декабря.

Кроме этого, организаторы ввели особые награды для тех артистов, которые в 2022 году внесли важный вклад в развитие украинской культуры и общества. Так, спецнаграды от премии YUNA-2023 получили девять артистов:

Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины

Артем Пивоваров — за альбом "Твоі Вірші, Мої Ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны

Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций

Тина Кароль – за благотворительность и меценатство

MONATIK — за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедший во время полномасштабной войны

KALUSH Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022"

Фонд певицы KAMALIYA – за создание новых благотворительных организаций за пределами Украины

Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей

Имена 12 лауреатов YUNA-2023 стали известны еще в апреле во время онлайн-церемонии. Да, награды получили:

  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02
  • Антитіла та Ед Ширан - 2step
  • Океан Ельзи – "Місто Марії"
  • SHUMEI – "Біля тополі"
  • KARTA SVITU – "Пес Патрон"
  • KOLA – "Біля серця"
  • Андрій Хливнюк та Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
  • SKOFKA – "Чути гімн"
  • Макс Барських – "Буде весна"
  • Енджі Крейда – "Враже"
  • Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
  • Бумбокс та The Kiffness - Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)

Отметим, что главным ведущим церемонии стал соучредитель YUNA Павел Шилько. Награды победителям в этом году вручали представители медиасферы и меценаты: Мохаммад Захур, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Валерий Сасковец, Тигран Амалян, Анна Заклецкая, Серж Гагарин, Анна Свиридова, Светлана Легкая, Нателла Кирс, Ваня Рассел.

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Дата публикации
Просмотры
42
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