YUNA-2025: полный список всех номинантов музыкальной премии

Триумфатором года может стать Артем Пивоваров, ведь именно у него больше номинаций.

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2025 наконец-то объявили всех номинантов, которые претендуют на статуэтку.

Официальное представление прошло 19 февраля в центральном атриуме ТРЦ Gulliver. Всего представлено 12 номинантов. Триумфатором года может стать певец Артем Пивоваров, именно он получил три номинации. Также больше, чем одну статуэтку, могут завоевать Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

В общем, самая торжественная церемония состоится 23 апреля в "Октябрьском дворце". Именно тогда станет известно, кто получит заветные статуэтки за музыкальные достижения за 2024 год. Сейчас же редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с полным списком номинантов.

Номинанты YUNA-2025

"Лучший исполнитель"

Макс Барских

MONATIK

Parfeniuk

YAKTAK

Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница"

Надя Дорофеева

Jerry Hell

КKlavdia Petrivna

KOLA

Тина Кfроль

"Лучшая поп-группа"

ADAM

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

TVORCHI

TVORCHI

"Открытие года"

Domiy

FIЇNKA

GRISANA

Victoria Niro

хейтспич

"Лучшая песня"

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Надя Дорофеева & LEBIGA — "А я все плакала"

MONATIK — "A що?"

Parfeniuk — "Врубай"

Артем Пивоваров & Klavdla Petrivna — "Барабан"

"Лучший дуэт/коллаборация"

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Надя Дорофеева & LEBIGA — "А я все плакала"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna — "Барабан"

Крихітка & хейтспич — "Під весняним дощем"

Тина Кароль & SHUMEI — "Дзвони"

"Лучший хип-хоп хит"

alyona alyona — "Тато"

Parfeniuk — "Врубай"

YARMAK — "ВАВИЛОН"

Миша Крупин — "Пароль"

THMK & Ріаnобой — "Легенди"

"Лучший альбом"

Надя Дорофеева — Heartbeat

Klavdia Petrivna — "Їде дах"

Parfeniuk — "Врубай"

Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти РТ.2

"Океан Эльзы" — "Той день"

"Лучшее концертное шоу"

Надя Дорофеева — шоу HEARTBEAT

Klavdia Petrivna – сольное шоу

KOLA — шоу "Бути простим"

Артем Пивоваров — шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"

"Океан Эльзы" — серия концертов "Той день"

"Океан Эльзы"

"Лучшая песня к фильму"

ADAM — "Говорили і курили" ("Я, Победа и Берлин")

BAH.ROMA — "Квітень" ("Буча")

MONATIK — "Старі фотографії" ("Я, Победа и Берлин")

Злата Огневич — "Пташка" ("Конотопская ведьма")

"Без Обмежень" — "Мовчати" ("Я, Победа и Берлин")

Тина Кароль — "Спи собі сама" ("Я, Победа и Берлин")

"Лучший видеоклип"

Надя Дорофеева – "Хартбіт"

Джамала — Arafat Dagindan

KOLA — Salut papa

MONATIK – "А що?"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

"Лучшая рок-группа"

KOZAK SYSTEM

O.Torvald

Ziferblat

"Антитела"

"Океан Эльзы"

"Антитела"

Напомним, недавно в США отгремела музыкальная премия "Грэмми-2025", где объявили лауреатов. Певица Бейонсе получила самую главную награду, а рэпер Канье Уэст привел на событие полностью голую жену.

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