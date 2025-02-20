YUNA-2025: полный список всех номинантов музыкальной премии

Триумфатором года может стать Артем Пивоваров, ведь именно у него больше номинаций.
Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2025 наконец-то объявили всех номинантов, которые претендуют на статуэтку.
Официальное представление прошло 19 февраля в центральном атриуме ТРЦ Gulliver. Всего представлено 12 номинантов. Триумфатором года может стать певец Артем Пивоваров, именно он получил три номинации. Также больше, чем одну статуэтку, могут завоевать Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.
В общем, самая торжественная церемония состоится 23 апреля в "Октябрьском дворце". Именно тогда станет известно, кто получит заветные статуэтки за музыкальные достижения за 2024 год. Сейчас же редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с полным списком номинантов.
Номинанты YUNA-2025
"Лучший исполнитель"
- Макс Барских
- MONATIK
- Parfeniuk
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
"Лучшая исполнительница"
- Надя Дорофеева
- Jerry Hell
- КKlavdia Petrivna
- KOLA
- Тина Кfроль
"Лучшая поп-группа"
- ADAM
- Chico & Qatoshi
- KAZKA
- MOLODI
- TVORCHI
"Открытие года"
- Domiy
- FIЇNKA
- GRISANA
- Victoria Niro
- хейтспич
"Лучшая песня"
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Надя Дорофеева & LEBIGA — "А я все плакала"
- MONATIK — "A що?"
- Parfeniuk — "Врубай"
- Артем Пивоваров & Klavdla Petrivna — "Барабан"
"Лучший дуэт/коллаборация"
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Надя Дорофеева & LEBIGA — "А я все плакала"
- Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna — "Барабан"
- Крихітка & хейтспич — "Під весняним дощем"
- Тина Кароль & SHUMEI — "Дзвони"
"Лучший хип-хоп хит"
- alyona alyona — "Тато"
- Parfeniuk — "Врубай"
- YARMAK — "ВАВИЛОН"
- Миша Крупин — "Пароль"
- THMK & Ріаnобой — "Легенди"
"Лучший альбом"
- Надя Дорофеева — Heartbeat
- Klavdia Petrivna — "Їде дах"
- Parfeniuk — "Врубай"
- Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти РТ.2
- "Океан Эльзы" — "Той день"
"Лучшее концертное шоу"
- Надя Дорофеева — шоу HEARTBEAT
- Klavdia Petrivna – сольное шоу
- KOLA — шоу "Бути простим"
- Артем Пивоваров — шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"
- "Океан Эльзы" — серия концертов "Той день"
"Лучшая песня к фильму"
- ADAM — "Говорили і курили" ("Я, Победа и Берлин")
- BAH.ROMA — "Квітень" ("Буча")
- MONATIK — "Старі фотографії" ("Я, Победа и Берлин")
- Злата Огневич — "Пташка" ("Конотопская ведьма")
- "Без Обмежень" — "Мовчати" ("Я, Победа и Берлин")
- Тина Кароль — "Спи собі сама" ("Я, Победа и Берлин")
"Лучший видеоклип"
- Надя Дорофеева – "Хартбіт"
- Джамала — Arafat Dagindan
- KOLA — Salut papa
- MONATIK – "А що?"
- Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
"Лучшая рок-группа"
- KOZAK SYSTEM
- O.Torvald
- Ziferblat
- "Антитела"
- "Океан Эльзы"
Напомним, недавно в США отгремела музыкальная премия "Грэмми-2025", где объявили лауреатов. Певица Бейонсе получила самую главную награду, а рэпер Канье Уэст привел на событие полностью голую жену.
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