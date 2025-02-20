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YUNA-2025: полный список всех номинантов музыкальной премии

YUNA-2025: полный список всех номинантов музыкальной премии

YUNA-2025 объявила номинантов / Фото: Пресс-служба премии YUNA

Триумфатором года может стать Артем Пивоваров, ведь именно у него больше номинаций.

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2025 наконец-то объявили всех номинантов, которые претендуют на статуэтку.

Официальное представление прошло 19 февраля в центральном атриуме ТРЦ Gulliver. Всего представлено 12 номинантов. Триумфатором года может стать певец Артем Пивоваров, именно он получил три номинации. Также больше, чем одну статуэтку, могут завоевать Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

В общем, самая торжественная церемония состоится 23 апреля в "Октябрьском дворце". Именно тогда станет известно, кто получит заветные статуэтки за музыкальные достижения за 2024 год. Сейчас же редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с полным списком номинантов.

Номинанты YUNA-2025

"Лучший исполнитель"

  • Макс Барских
  • MONATIK
  • Parfeniuk
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница"

  • Надя Дорофеева
  • Jerry Hell
  • КKlavdia Petrivna
  • KOLA
  • Тина Кfроль

"Лучшая поп-группа"

  • ADAM
  • Chico & Qatoshi
  • KAZKA
  • MOLODI
  • TVORCHI
TVORCHI / ©
TVORCHI

"Открытие года"

  • Domiy
  • FIЇNKA
  • GRISANA
  • Victoria Niro
  • хейтспич

"Лучшая песня"

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Надя Дорофеева & LEBIGA — "А я все плакала"
  • MONATIK — "A що?"
  • Parfeniuk — "Врубай"
  • Артем Пивоваров & Klavdla Petrivna — "Барабан"

"Лучший дуэт/коллаборация"

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Надя Дорофеева & LEBIGA — "А я все плакала"
  • Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna — "Барабан"
  • Крихітка & хейтспич — "Під весняним дощем"
  • Тина Кароль & SHUMEI — "Дзвони"

"Лучший хип-хоп хит"

  • alyona alyona — "Тато"
  • Parfeniuk — "Врубай"
  • YARMAK — "ВАВИЛОН"
  • Миша Крупин — "Пароль"
  • THMK & Ріаnобой — "Легенди"

"Лучший альбом"

  • Надя Дорофеева — Heartbeat
  • Klavdia Petrivna — "Їде дах"
  • Parfeniuk — "Врубай"
  • Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти РТ.2
  • "Океан Эльзы" — "Той день"

"Лучшее концертное шоу"

  • Надя Дорофеева — шоу HEARTBEAT
  • Klavdia Petrivna – сольное шоу
  • KOLA — шоу "Бути простим"
  • Артем Пивоваров — шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"
  • "Океан Эльзы" — серия концертов "Той день"
"Океан Эльзы"

"Лучшая песня к фильму"

  • ADAM — "Говорили і курили" ("Я, Победа и Берлин")
  • BAH.ROMA — "Квітень" ("Буча")
  • MONATIK — "Старі фотографії" ("Я, Победа и Берлин")
  • Злата Огневич — "Пташка" ("Конотопская ведьма")
  • "Без Обмежень" — "Мовчати" ("Я, Победа и Берлин")
  • Тина Кароль — "Спи собі сама" ("Я, Победа и Берлин")

"Лучший видеоклип"

  • Надя Дорофеева – "Хартбіт"
  • Джамала — Arafat Dagindan
  • KOLA — Salut papa
  • MONATIK – "А що?"
  • Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

"Лучшая рок-группа"

  • KOZAK SYSTEM
  • O.Torvald
  • Ziferblat
  • "Антитела"
  • "Океан Эльзы"
"Антитела"

Напомним, недавно в США отгремела музыкальная премия "Грэмми-2025", где объявили лауреатов. Певица Бейонсе получила самую главную награду, а рэпер Канье Уэст привел на событие полностью голую жену.

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