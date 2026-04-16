- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
YUNA-2026: главные триумфаторы музыкальной премии и неожиданные результаты
Названы имена всех победителей и категории наград.
15 апреля в столичном Дворце «Украина» состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2026, и уже официально обнародовали имена победителей.
В этом году организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях. Вечер собрал ведущих артистов и игроков индустрии. На сцене объявляли имена тех, кто формировал звучание года. Атмосфера была напряженной — интрига держалась до последнего. И только под конец стало понятно, кто же заберет больше всего наград.
Самым заметным героем церемонии стал Артем Пивоваров — он завоевал сразу три статуэтки. По две победы получили Jerry Heil и Кажанна. При этом среди победителей оказались как уже хорошо известные имена, так и новые артисты, которые только закрепляют свой статус в шоу-бизнесе.
Победителями премии YUNA-2026 стали:
Лучший исполнитель: Артем Пивоваров;
Лучший альбом: The Maneken — «Новая эра»;
Лучшая исполнительница: Алена Омаргалиева;
Лучшая песня: DREVO — «Изумрудное небо»;
Открытие года: Кажанна;
Лучший видеоклип: Jerry Heil — «Добавь громкости»;
Лучшая поп-группа: The Вуса;
Лучший дуэт/коллаборация: ADAM & Sasha Norova — «Ау-Ау»;
Лучшая рок-группа: Ziferblat.
Отдельное внимание привлекли специальные категории, где награды получили как отдельные артисты, так и целые команды. В частности, отметили концертные достижения, работу менеджмента и новые интерпретации треков. Не обошлось и без киномузыки, которая в этом году также попала в фокус премии.
Речь идет, в частности, о композиции «Вимолив», которая стала официальным саундтреком романтической комедии «Отпуск вслепую». Именно эта работа объединила сразу нескольких сильных артистов и получила награду в отдельной категории.
Лучшее концертное событие: Артем Пивоваров, 7 шоу во «Дворце Спорта»;
Лучшая песня к фильму: Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара — «Вымолил»;
Лучший менеджмент артиста: лейбл Pomitni;
Лучшая новая версия: TVORCHI — «Милая моя»;
Лучший хип-хоп хит: Кажанна — boy.
Важно отметить, премия YUNA ежегодно подытоживает достижения украинской музыкальной индустрии и определяет самых успешных артистов по результатам предыдущего периода. Лауреатов выбирают эксперты рынка, оценивая как коммерческий успех, так и влияние на культурное пространство. Нынешняя церемония в очередной раз подтвердила: украинская музыка продолжает активно развиваться и задавать новые тренды.
Напомним, недавно мы узнавали имена всех номинантов музыкальной премии YUNA-2026.