YUNA-2026: главные триумфаторы музыкальной премии и неожиданные результаты

ЮНА / © Пресс-служба премии YUNA

Реклама

15 апреля в столичном Дворце «Украина» состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2026, и уже официально обнародовали имена победителей.

В этом году организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях. Вечер собрал ведущих артистов и игроков индустрии. На сцене объявляли имена тех, кто формировал звучание года. Атмосфера была напряженной — интрига держалась до последнего. И только под конец стало понятно, кто же заберет больше всего наград.

Самым заметным героем церемонии стал Артем Пивоваров — он завоевал сразу три статуэтки. По две победы получили Jerry Heil и Кажанна. При этом среди победителей оказались как уже хорошо известные имена, так и новые артисты, которые только закрепляют свой статус в шоу-бизнесе.

Реклама

Победителями премии YUNA-2026 стали:

Лучший исполнитель: Артем Пивоваров;

Артём Пивоваров / © ТСН

Лучший альбом: The Maneken — «Новая эра»;

Лучшая исполнительница: Алена Омаргалиева;

Реклама

Алена Омаргалиева / © instagram.com/omargalieva.alena

Лучшая песня: DREVO — «Изумрудное небо»;

Открытие года: Кажанна;

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Лучший видеоклип: Jerry Heil — «Добавь громкости»;

Лучшая поп-группа: The Вуса;

Реклама

группа «The Вуса»

Лучший дуэт/коллаборация: ADAM & Sasha Norova — «Ау-Ау»;

АДАМ И САША НОРОВА

Лучшая рок-группа: Ziferblat.

Зиферблат / © instagram.com/ziferblat_band

Отдельное внимание привлекли специальные категории, где награды получили как отдельные артисты, так и целые команды. В частности, отметили концертные достижения, работу менеджмента и новые интерпретации треков. Не обошлось и без киномузыки, которая в этом году также попала в фокус премии.

Речь идет, в частности, о композиции «Вимолив», которая стала официальным саундтреком романтической комедии «Отпуск вслепую». Именно эта работа объединила сразу нескольких сильных артистов и получила награду в отдельной категории.

Реклама

Лучшее концертное событие: Артем Пивоваров, 7 шоу во «Дворце Спорта»;

Лучшая песня к фильму: Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара — «Вымолил»;

Лучший менеджмент артиста: лейбл Pomitni;

Лучшая новая версия: TVORCHI — «Милая моя»;

Реклама

Лучший хип-хоп хит: Кажанна — boy.

Важно отметить, премия YUNA ежегодно подытоживает достижения украинской музыкальной индустрии и определяет самых успешных артистов по результатам предыдущего периода. Лауреатов выбирают эксперты рынка, оценивая как коммерческий успех, так и влияние на культурное пространство. Нынешняя церемония в очередной раз подтвердила: украинская музыка продолжает активно развиваться и задавать новые тренды.

