YUNA-2026: все номинанты музыкальной премии

Статуэтки YUNA / © Пресс-служба премии YUNA

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2026 во вторник, 10 февраля, объявили полный список номинантов.

Артисты будут бороться за заветную статуэтку в 13 категориях. Наибольшее количество номинаций, а именно семь, получила певица Jerry Heil. На пятки ей наступают артистки Надя Дорофеева и Алена Омаргалиева, которые представлены в пяти и четырех номинациях соответственно.

15-я по счету YUNA состоится 15 апреля во дворце "Украина". Именно тогда объявят имена лауреатов. А пока же предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.

Номинанты YUNA-2026:

"Лучший альбом"

Dakh Daughters — Pandora’s Box

DakhaBrakha — Ptakh

Jerry Heil — "АРХЕТИПИ"

The Maneken — Nova Era

Курган & Agregat — "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"

МУР — РЕБЕЛІЯ [1991]

Паліндром — "Машина для трансляції снів"

"Лучший исполнитель"

CHEEV

Drevo

Макс Барських

MONATIK

Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница"

Алена Омаргалиева

Надя Дорофеева

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Тринчер

"Лучший дуэт/коллаборация"

ADAM та SASHA NOROVA — "Ay Ay"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil та YARMAK — "З якого ти поверху неба?"

"Лучший видеоклип"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

Надя Дорофєєва — "Японія"

Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

Джамала — "Ми ховаємся"

Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Лучшая поп-группа"

100лиця

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

"Лучшая рок-группа"

O. Torvald

РІАNОБОЙ

Ziferblat

"СКАЙ"

"Хейтспич"

"Открытие года"

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

"Лучшая песня"

Альона Омаргалієва — "Мужчина"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

Drevo — "Смарагдове небо"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Лучший хип-хоп хит"

Jerry Heil — "НА КИЛИМІ"

OTOY — "Пасма"

SKOFKA — "Стаємо сильнішими"

YARMAK — "ЗАПОВІТ"

Кажанна — "boy"

Лучшая новая версия

Domiy та "Бумбокс" — "Дитина"

OKS — "Роман"

TVORCHI — "Мила моя"

Володимир Дантес — "Одинокая"

Наталія Могилевська та Lely45 — "Відправила Message"

Христина Соловій та Ірина Білик — "Франсуа"

Лучшее концертное событие

Макс Барских - Шоу во "Дворце спорта"

MONATIK - Серия концертов I.V.

Артем Пивоваров - 7 шоу во "Дворце спорта"

Наталья Могилевская - Юбилейное шоу

Шугар - Шоу во "Дворце спорта"

Лучшая песня к фильму

alyona alyona — "А хто хейтить" ("10 Блогерят")

Надя Дорофєєва — "Муракамі" ("Песики")

Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара — "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

SHUMEI — "Гуде вітер вельми в полі" ("Малевич")

Жадан та Турчинов — "Мишоловка" ("Мишоловка")

КАРНА — "Атоми" ("Каховський об'єкт")

Михайло Хома та Євген Хмара — "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")

Тіна Кароль — "Вогники" ("Вартові Різдва")

Напомним, недавно в Лос-Анджелесе отгремела музыкальная премия "Грэмми-2026". Ранее редакция сайта ТСН.ua писала обо всех лауреатах.