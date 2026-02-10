- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 2 мин
YUNA-2026: все номинанты музыкальной премии
Больше всего номинаций получила Jerry Heil, на пятки ей наступает Надя Дорофеева.
Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2026 во вторник, 10 февраля, объявили полный список номинантов.
Артисты будут бороться за заветную статуэтку в 13 категориях. Наибольшее количество номинаций, а именно семь, получила певица Jerry Heil. На пятки ей наступают артистки Надя Дорофеева и Алена Омаргалиева, которые представлены в пяти и четырех номинациях соответственно.
15-я по счету YUNA состоится 15 апреля во дворце "Украина". Именно тогда объявят имена лауреатов. А пока же предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.
Номинанты YUNA-2026:
"Лучший альбом"
Dakh Daughters — Pandora’s Box
DakhaBrakha — Ptakh
Jerry Heil — "АРХЕТИПИ"
The Maneken — Nova Era
Курган & Agregat — "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"
МУР — РЕБЕЛІЯ [1991]
Паліндром — "Машина для трансляції снів"
"Лучший исполнитель"
CHEEV
Drevo
Макс Барських
MONATIK
Артем Пивоваров
"Лучшая исполнительница"
Алена Омаргалиева
Надя Дорофеева
Jerry Heil
KOLA
MamaRika
Анна Тринчер
"Лучший дуэт/коллаборация"
ADAM та SASHA NOROVA — "Ay Ay"
Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"
Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"
IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"
Jerry Heil та YARMAK — "З якого ти поверху неба?"
"Лучший видеоклип"
Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"
Надя Дорофєєва — "Японія"
Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"
Джамала — "Ми ховаємся"
Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"
"Лучшая поп-группа"
100лиця
Chico & Qatoshi
KAZKA
MOLODI
The Byca
"Лучшая рок-группа"
O. Torvald
РІАNОБОЙ
Ziferblat
"СКАЙ"
"Хейтспич"
"Открытие года"
DAMNITSKYI
SASHA NOROVA
The Byca
Zwyntar
Кажанна
"Лучшая песня"
Альона Омаргалієва — "Мужчина"
Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"
Drevo — "Смарагдове небо"
IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"
Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"
"Лучший хип-хоп хит"
Jerry Heil — "НА КИЛИМІ"
OTOY — "Пасма"
SKOFKA — "Стаємо сильнішими"
YARMAK — "ЗАПОВІТ"
Кажанна — "boy"
Лучшая новая версия
Domiy та "Бумбокс" — "Дитина"
OKS — "Роман"
TVORCHI — "Мила моя"
Володимир Дантес — "Одинокая"
Наталія Могилевська та Lely45 — "Відправила Message"
Христина Соловій та Ірина Білик — "Франсуа"
Лучшее концертное событие
Макс Барских - Шоу во "Дворце спорта"
MONATIK - Серия концертов I.V.
Артем Пивоваров - 7 шоу во "Дворце спорта"
Наталья Могилевская - Юбилейное шоу
Шугар - Шоу во "Дворце спорта"
Лучшая песня к фильму
alyona alyona — "А хто хейтить" ("10 Блогерят")
Надя Дорофєєва — "Муракамі" ("Песики")
Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара — "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
SHUMEI — "Гуде вітер вельми в полі" ("Малевич")
Жадан та Турчинов — "Мишоловка" ("Мишоловка")
КАРНА — "Атоми" ("Каховський об'єкт")
Михайло Хома та Євген Хмара — "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")
Тіна Кароль — "Вогники" ("Вартові Різдва")
Напомним, недавно в Лос-Анджелесе отгремела музыкальная премия "Грэмми-2026". Ранее редакция сайта ТСН.ua писала обо всех лауреатах.