Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

YUNA-2026: все номинанты музыкальной премии

Больше всего номинаций получила Jerry Heil, на пятки ей наступает Надя Дорофеева.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Статуэтки YUNA

Статуэтки YUNA / © Пресс-служба премии YUNA

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2026 во вторник, 10 февраля, объявили полный список номинантов.

Артисты будут бороться за заветную статуэтку в 13 категориях. Наибольшее количество номинаций, а именно семь, получила певица Jerry Heil. На пятки ей наступают артистки Надя Дорофеева и Алена Омаргалиева, которые представлены в пяти и четырех номинациях соответственно.

15-я по счету YUNA состоится 15 апреля во дворце "Украина". Именно тогда объявят имена лауреатов. А пока же предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.

Номинанты YUNA-2026:

"Лучший альбом"

  • Dakh Daughters — Pandora’s Box

  • DakhaBrakha — Ptakh

  • Jerry Heil — "АРХЕТИПИ"

  • The Maneken — Nova Era

  • Курган & Agregat — "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"

  • МУР — РЕБЕЛІЯ [1991]

  • Паліндром — "Машина для трансляції снів"

Палиндром

Палиндром

"Лучший исполнитель"

  • CHEEV

  • Drevo

  • Макс Барських

  • MONATIK

  • Артем Пивоваров

Артём Пивоваров

Артём Пивоваров

"Лучшая исполнительница"

  • Алена Омаргалиева

  • Надя Дорофеева

  • Jerry Heil

  • KOLA

  • MamaRika

  • Анна Тринчер

Анна Тринчер

Анна Тринчер

"Лучший дуэт/коллаборация"

  • ADAM та SASHA NOROVA — "Ay Ay"

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

  • Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

  • IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

  • Jerry Heil та YARMAK — "З якого ти поверху неба?"

"Лучший видеоклип"

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

  • Надя Дорофєєва — "Японія"

  • Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

  • Джамала — "Ми ховаємся"

  • Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Лучшая поп-группа"

  • 100лиця

  • Chico & Qatoshi

  • KAZKA

  • MOLODI

  • The Byca

MOLODI / © instagram.com/molodi.official

MOLODI / © instagram.com/molodi.official

"Лучшая рок-группа"

  • O. Torvald

  • РІАNОБОЙ

  • Ziferblat

  • "СКАЙ"

  • "Хейтспич"

"Хейтспич"

"Хейтспич"

"Открытие года"

  • DAMNITSKYI

  • SASHA NOROVA

  • The Byca

  • Zwyntar

  • Кажанна

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

"Лучшая песня"

  • Альона Омаргалієва — "Мужчина"

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

  • Drevo — "Смарагдове небо"

  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

  • Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Лучший хип-хоп хит"

  • Jerry Heil — "НА КИЛИМІ"

  • OTOY — "Пасма"

  • SKOFKA — "Стаємо сильнішими"

  • YARMAK — "ЗАПОВІТ"

  • Кажанна — "boy"

Лучшая новая версия

  • Domiy та "Бумбокс" — "Дитина"

  • OKS — "Роман"

  • TVORCHI — "Мила моя"

  • Володимир Дантес — "Одинокая"

  • Наталія Могилевська та Lely45 — "Відправила Message"

  • Христина Соловій та Ірина Білик — "Франсуа"

Лучшее концертное событие

  • Макс Барских - Шоу во "Дворце спорта"

  • MONATIK - Серия концертов I.V.

  • Артем Пивоваров - 7 шоу во "Дворце спорта"

  • Наталья Могилевская - Юбилейное шоу

  • Шугар - Шоу во "Дворце спорта"

Шугар

Шугар

Лучшая песня к фильму

  • alyona alyona — "А хто хейтить" ("10 Блогерят")

  • Надя Дорофєєва — "Муракамі" ("Песики")

  • Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара — "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

  • SHUMEI — "Гуде вітер вельми в полі" ("Малевич")

  • Жадан та Турчинов — "Мишоловка" ("Мишоловка")

  • КАРНА — "Атоми" ("Каховський об'єкт")

  • Михайло Хома та Євген Хмара — "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")

  • Тіна Кароль — "Вогники" ("Вартові Різдва")

Напомним, недавно в Лос-Анджелесе отгремела музыкальная премия "Грэмми-2026". Ранее редакция сайта ТСН.ua писала обо всех лауреатах.

