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Юрий Фелипенко погиб на фронте: где и когда состоится прощание с актером-военным
15 июня Юрий Фелипенко погиб. Жена актера сообщила дату, время и место прощания с павшим защитником.
Жена погибшего на фронте актера-военного Юрия Фелипенко сообщила, где и когда его проведут в последний путь.
Прощание с артистом состоится в четверг, 19 июня. Сначала в 11:00 в Театре на Подоле. Туда могут прийти все, кто знал Юрия Фелипенко лично. В 13:30 в Михайловском соборе все остальные смогут почтить память актера, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.
"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением", - написала жена актера - ведущая Екатерина Мотрич.
Напомним, в прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. Сначала актер прошел военные учения, после чего принял присягу и отправился на фронт. 15 июня этого года жена артиста сообщила о его гибели. Коллеги Юрия Фелипенко отреагировали на ужасную новость.