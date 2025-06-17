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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1201
Время на прочтение
1 мин

Юрий Фелипенко погиб на фронте: где и когда состоится прощание с актером-военным

15 июня Юрий Фелипенко погиб. Жена актера сообщила дату, время и место прощания с павшим защитником.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко / © instagram.com/salivanchuk.anna

Жена погибшего на фронте актера-военного Юрия Фелипенко сообщила, где и когда его проведут в последний путь.

Прощание с артистом состоится в четверг, 19 июня. Сначала в 11:00 в Театре на Подоле. Туда могут прийти все, кто знал Юрия Фелипенко лично. В 13:30 в Михайловском соборе все остальные смогут почтить память актера, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением", - написала жена актера - ведущая Екатерина Мотрич.

Информация о прощании с Юрием Фелипенко

Информация о прощании с Юрием Фелипенко

Напомним, в прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. Сначала актер прошел военные учения, после чего принял присягу и отправился на фронт. 15 июня этого года жена артиста сообщила о его гибели. Коллеги Юрия Фелипенко отреагировали на ужасную новость.

Дата публикации
Количество просмотров
1201
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