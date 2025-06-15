Юрий Фелипенко погиб на войне: Цымбалюк, Ефросинина и другие отреагировали на смерть актера-военного

Юрий Фелипенко

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Жена украинского актера Юрия Фелипенко - ведущая Екатерина Мотрич - сообщила, что он погиб на фронте.

Об этом она написала 15 июня в Instagram. Пока что обстоятельства гибели Юрия Фелипенко неизвестны. Жена актера лишь отметила, что впоследствии объявит, когда состоится прощание с ним.

Тем временем на ужасную новость уже отреагировали украинские знаменитости. Они были просто шокированы. Коллеги Юрия Фелипенко почтили его память и выражали слова поддержки Екатерине.

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Тарас Цымбалюк

Актер не был многословным. Тарас Цымбалюк лишь написал, что это ужасная новость. Также артист поделился фотографией Юрия Фелипенко.

"Боже, какой ужас...", - высказался Цымбалюк.

Реакция Тараса Цымбалюка на гибель Юрия Фелипенко / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наталья Бабенко

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Актриса говорит, что это настоящая боль, ведь Юрий Фелипенко был замечательным человеком. Артистка почтила память своего коллеги по сцене.

"Замечательный актер и человек...Какая боль...Юра, светлая память!" - написала актриса.

Реакция Натальи Бабенко на гибель Юрия Фелипенко / © instagram.com/natalibabenko

Надя Дорофеева

Певица говорит, что это просто ужасная новость. Артистка выразила свои соболезнования родным и близким погибшего Юрия Фелипенко.

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"Господи, какой кошмар...Мои соболезнования", - написала исполнительница.

Реакция Нади Дорофеевой на гибель Юрия Фелипенко / © instagram.com/nadyadorofeeva

Анна Саливанчук

"Юра! Как такое возможно, я не хочу в это верить...Погиб невероятно талантливый актер, очень добрый и воспитанный человек, прекрасный друг Юрий Фелипенко! Еще пять дней назад мы записывали голосовые друг другу, и ты говорил, что будет все хорошо, а хорошо уже не будет никогда...Люблю тебя сильно, ценю и не верю! Ты наш герой, светлая память", - написала актриса.

Юрий Фелипенко / © instagram.com/salivanchuk.anna

Даша Малахова

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"У нас большая беда...Как написать, что ты погиб? Один из самых одаренных людей, тотально органичный, тонкий актер Юра. Я всегда думала, что наш "Юрец боец" и с таким красавцем точно ничего не случится. Какая я была дура, Юрка! Я была уверена в том, что ангелы тебя сохранят. Абсолютно дерзко знала, что ты такой особенный, что ничего не случится. Я ненавижу войну. Юра был невероятным", - написала актриса.

Юрий Фелипенко / © instagram.com/dashamalakhova

Маша Ефросинина

"Это ужас и боль... Именно с Юрия Фелипенко и его ролей в свое время у меня возникло ощущение зарождения новой эры современных молодых украинских актеров. Кроме несомненного таланта он оказался еще и героем, защитником нашей страны. Но ведь это все очень несправедливо. Катя, мои искренние соболезнования", - написала ведущая.

Реакция Маши Ефросининой на гибель Юрия Фелипенко / © instagram.com/mashaefrosinina

Антонина Хижняк

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Актриса была просто шокирована, когда узнала новость о гибели коллеги Юрия Фелипенко. Артистка отметила, что война забирает лучших.

"Боже, какой ужас...Гибнут лучшие!" - написала артистка.

Реакция Антонины Хижняк на гибель Юрия Фелипенко / © instagram.com/tonya_actress

Напомним, в прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ. 15 июня жена актера-военного сообщила о его гибели.