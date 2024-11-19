Юрий Горбунов честно признался, сталкивался ли с кризисами в браке с Осадчей во время войны

Знаменитость также ответил, как обычно проводит время с семьей.
Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.
Так, в интервью ТСН.ua звезда рассказал, что во время войны его отношения с женой Екатериной Осадчей не претерпели особых изменений. Юрий раскрыл секрет, что этому способствовало время, проведенное с детьми, и отсутствие длительных разлук с возлюбленной.
"К счастью, у нас не было кризиса. Думаю, благодаря детям и потому, что мы рядом. Когда люди на расстоянии друг от друга, это может стать серьезной проблемой. В таком случае давняя трещина только увеличивается и может довести до полного разрыва. Думаю, в крепких семьях такого нет, однако, безусловно, война – это испытание для всех нас", – отметил продюсер.
Также Горбунов рассказал об общем времени с семьей. Знаменитость признается, что всегда в выходные пытается посвятить все время жене и двум сыновьям Даниле и Ивану. И объясняет, что во время войны он находит способы отдохнуть с родными исключительно в пределах Украины. Правда, после победы лелеет мечту поехать на море за границу в полном составе.
"Со всей семьей мы выезжали на отдых только до войны. Летом мы просто дома, в Киеве. На выходных я стараюсь не погружаться в работу, чтобы хоть как-то восстановиться. Ужасно мечтаю о том, что после победы мы снова поедем куда-то на море", – добавляет шоумен.
Напомним, уже с 1 января 2025 года начнется показ фильма "Потяг у 31 грудня", продюсерами которого стали Юрий Горбунов и Зоя Сошенко. Недавно создатели фильма в большом интервью ТСН.ua рассказывали, как снимали комедию во время войны в Украине, с какими вызовами столкнулись и кто финансировал съемки.
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