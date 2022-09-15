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Юрий Горбунов довел до слез видео, как ученики встречают своего учителя с передовой

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Юрий Горбунов довел до слез видео, как ученики встречают своего учителя с передовой

Юрий Горбунов

Продюсер и ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов показал, как дети обрадовались, когда к ним пришел с фронта их учитель.

С начала полномасштабного вторжения России многие мужчины разных профессий подписали контракт с ВСУ и пошли защищать страну. В частности, учителя не исключение.

Продюсер и ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов показал в своем Instagram трогательное видео, где ученики встречали с фронта своего педагога.

Учитель физкультуры Роман Паламарчук зашел в класс прямо во время урока. Школьники, как увидели педагога, сразу же бросились к нему, чтобы обнять.

"Учитель вернулся с фронта к своим ученикам! Великая страна!" – отметил Горбунов.

Подписчики продюсера в комментариях под постом были просто тронуты. Они отметили, что после просмотра таких видео у них наворачиваются слезы на глазах.

  • Без слов, просто до слез!
  • Побольше бы таких радостных моментов! Дай Бог, чтобы все вернулись живыми к своим родным и близким! Слава нашим Героям! Слава Украине!
  • Очень трогательно!

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