Юрий Горбунов эмоционально призвал закрыть Красный Крест и ООН: "Пора положить конец"

Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов записал эмоциональное обращение после того, как ни одна из международных организаций не отреагировала на теракт на Каховской ГЭС.

Шоумен разгневан тем, что представители ООН и Красного Креста игнорируют последствия российского вторжения в Украину и продолжают оказывать помощь стране-агрессорке. В связи с таким бездействием Горбунов призывает вообще прекратить существование этих организаций.

"Ни одна международная организация – ни Красный Крест, ни МЭГАТЭ, ни ООН, не отреагировали на то, что произошло с Каховской ГЭС. У них сейчас нет вариантов, что с этим делать. Знаете чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области! Все, что происходит в нашей стране, им не интересно. Может, пора положить конец бессмысленности существования этих организаций. Их не надо реформировать, их нужно просто закрыть и забыть об их существовании", — сказал ведущий в обращении в Instagram.

Напомним, что 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Теракт привел к разливу воды, которая затапливает населенные пункты по обеим берегам Херсонской области. В регионе была развернута срочная эвакуация населения и животных. Уровень воды в водохранилище упал до 4,7 м. Также украинцев предупредили о возможных инфекционных болезнях в разных регионах в результате наводнения.

Читайте также: