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Юрий Горбунов и Оля Цибульская рассказали, чем занимаются украинцы, когда выключают свет

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
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Юрий Горбунов и Оля Цибульская рассказали, чем занимаются украинцы, когда выключают свет

Юрий Горбунов и Оля Цибульская

Продюсер и певица сняли шутливое видео.

Телеведущий Юрий Горбунов и певица Оля Цибульская рассказали, чем занимаются украинцы, когда выключают свет.

Шоумен и исполнительница записали забавное видео, которым Оля поделилась на своей странице в Instagram. На шутливом ролике Цибульская спросила Горбунова, не дерутся ли украинцы пока в их домах нет электроснабжения, на что телеведущий ответил, что наоборот — украинцы любятся.

"Любятся или дерутся? Кто как?" – спросила у своих поклонников исполнительница под видео.

Фанаты певицы посмеялись над видео и тоже пошутили в комментариях, что во время отключений света готовят месть оккупантам и "делают бандеровцев".

Напомним, ранее звезды украинского шоу-бизнеса поделились своими лайфхаками, как справиться с отсутствием электроснабжения в доме.

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Дата публикации
Просмотры
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