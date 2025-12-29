Юрий Горбунов на "Танцях з зірками" мастерски подколол Влада Яму, который во время войны сбежал за границу

Юрий Горбунов и Влад Яма

Украинский ведущий Юрий Горбунов мастерски подколол танцовщика Влада Яму, который во время полномасштабной войны в Украине сбежал за границу.

Произошло это на благотворительном предновогоднем выпуске "Танців з зірками". В частности, после выступления певицы KOLA судья Екатерина Кухар сказала, что этот номер напомнил ей выступления Натальи Могилевской на паркете в свое время. А исполнительница в ответ вспомнила, какие комментарии ей давала тогда балерина.

"Когда-то Катя Кухар сказала мне: "Наталочка, если вы будете так смотреть на партнера, он сбежит", - вспомнила судья.

Наталья Могилевская и Влад Яма на "Танцях з зірками" / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Но тут не сдержался Юрий Горбунов. Ведущий обратился к Наталье Могилевской и отметил, что в ее случае именно так и произошло. К слову, Горбунов имел в виду хореографа Влада Яму. Артистка выступала с ним на паркете в первом и третьем сезонах "Танців з зірками". А сейчас Влад Яма находится в США, куда сбежал после начала полномасштабной войны.

Напомним, 28 декабря отгремел благотворительный предновогодний спецвыпуск "Танців з зірками". Судьи уже выставили участникам свои оценки. Дальше - дело за зрителями, которые могут присылать голоса за фаворитов. Все средства будут направлены на закупку эвакуационных автомобилей для раненых военных.