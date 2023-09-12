Юрий Горбунов нежно обратился к Екатерине Осадчей в ее день рождения: "Моя королева"

Сегодня, 12 сентября, телеведущая Екатерина Осадчая празднует свой день рождения.

В праздничный день звезда получила кучу поздравлений от поклонников, коллег и близких. Нежным обращением к Екатерине в 40-летие поделился и ее муж, телеведущий Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Он опубликовал на своей странице в Instagram хорошие кадры с любимой из семейного архива и поблагодарил ее за все, что она принесла в его жизнь.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"С днем рождения, моя королева! Спасибо тебе за то, что ты есть! За то, что ты такая красивая! За наших замечательных парней! И за твою любовь! Живи долго, счастливо! И пусть все твои мечты сбудутся! Люблю тебя безгранично! ", — обратился к Екатерине мужчина.

К поздравлениям в комментариях также присоединились подписчики Горбунова и звездные коллеги, которые пожелали Екатерине всего лучшего.

С именинницей! Много лет. (Соломия Витвицкая)

Необычного счастья Вашей замечательной семье! (Ирина Монатик)

Поздравляю! Пусть сбываются желания! (DZIDZIO)

Мои искренние поздравления! Много лето! (Алина Доротюк)

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, недавно в семье Осадчей и Горбунова был еще один праздник — два года исполнился их сыну Данилу. Ведущая поделилась редкими кадрами с мальчиком в этот день.

Читайте также: