Юрий Горбунов о разлуке с маленькими сыновьями: "Первые шаги Даниила вижу только по видео"

Звезды шоу-бизнеса, как и миллионы украинцев, из-за войны также расстались со своей семьей.

В частности, не может дождаться встречи с сыновьями Иваном и Даниилом, ведущий и продюсер Юрий Горбунов.

Ведущий поделился, что мальчики растут очень быстро и, к сожалению, все их успехи он видит только через экран. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

"Когда мы расстались с Даниилом, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Даня из ребенка, который только лежал, уже сидит и стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это очень жаль, конечно", – поделился звезда.

Горбунов также рассказал, что из-за разлуки с папой младший сын не сразу его узнает: "Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать".

Уже три месяца не виделся с детьми и ведущий Тимур Мирошниченко. Его дочь Мия и сын Марк уже научились пользоваться телефоном и сами могут набрать папу в любой момент.

"Мия просыпается с утра и говорит: "Сегодня хочу что-то для папы сделать". И она своими ручками делает какую-то аппликацию, поделку. Потом звонит по телефону и презентует ее", – рассказал знаменитость.

Также малыши записывают на видео песни. В частности, дочь перепела гимн сечевых стрелков – "Ой, у лузі червона калина".

Напомним, Владимир Дантес впервые назвал причину развода с Надей Дорофеевой. Пара была в браке почти 7 лет.

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