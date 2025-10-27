- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1177
- Время на прочтение
- 1 мин
Юрий Горбунов очаровал редкими фото с подросшими сыновьями от Екатерины Осадчей
Ведущий поделился теплыми фотографиями с 8-летним Иваном и 4-летним Даниилом и показал, как весело проводит выходные с детьми.
Украинский телеведущий Юрий Горбунов продемонстрировал, как проводит досуг вместе с сыновьями-красавцами от Екатерины Осадчей.
Знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram серию трогательных кадров с выходного на детской площадке. На фото звезда вместе с детьми Иваном и Даниилом весело проводит время на детской площадке.
"Осень! Одна качели на троих", — пошутил Горбунов в посте.
Фанаты бурно отреагировали на публикацию. Поклонники оставили множество приятных комментариев:
Какие красивые ребята! Все трое
Вы просто великолепны!
Локация знакомая, а вы такие классные!
Напомним, недавно Юрий Горбунов поделился неожиданными секретами своего счастливого брака с Екатериной Осадчей. Звезда рассказал, как им удается сохранять гармонию и тепло в отношениях после восьми лет вместе, и почему их отношения остаются образцом для многих пар.