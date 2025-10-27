ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1177
Время на прочтение
1 мин

Юрий Горбунов очаровал редкими фото с подросшими сыновьями от Екатерины Осадчей

Ведущий поделился теплыми фотографиями с 8-летним Иваном и 4-летним Даниилом и показал, как весело проводит выходные с детьми.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Юрий Горбунов

Юрий Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский телеведущий Юрий Горбунов продемонстрировал, как проводит досуг вместе с сыновьями-красавцами от Екатерины Осадчей.

Знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram серию трогательных кадров с выходного на детской площадке. На фото звезда вместе с детьми Иваном и Даниилом весело проводит время на детской площадке.

"Осень! Одна качели на троих", — пошутил Горбунов в посте.

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Фанаты бурно отреагировали на публикацию. Поклонники оставили множество приятных комментариев:

  • Какие красивые ребята! Все трое

  • Вы просто великолепны!

  • Локация знакомая, а вы такие классные!

Напомним, недавно Юрий Горбунов поделился неожиданными секретами своего счастливого брака с Екатериной Осадчей. Звезда рассказал, как им удается сохранять гармонию и тепло в отношениях после восьми лет вместе, и почему их отношения остаются образцом для многих пар.

Дата публикации
Количество просмотров
1177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie