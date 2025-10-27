Юрий Горбунов очаровал редкими фото с подросшими сыновьями от Екатерины Осадчей

Юрий Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский телеведущий Юрий Горбунов продемонстрировал, как проводит досуг вместе с сыновьями-красавцами от Екатерины Осадчей.

Знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram серию трогательных кадров с выходного на детской площадке. На фото звезда вместе с детьми Иваном и Даниилом весело проводит время на детской площадке.

"Осень! Одна качели на троих", — пошутил Горбунов в посте.

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Фанаты бурно отреагировали на публикацию. Поклонники оставили множество приятных комментариев:

Какие красивые ребята! Все трое

Вы просто великолепны!

Локация знакомая, а вы такие классные!

Напомним, недавно Юрий Горбунов поделился неожиданными секретами своего счастливого брака с Екатериной Осадчей. Звезда рассказал, как им удается сохранять гармонию и тепло в отношениях после восьми лет вместе, и почему их отношения остаются образцом для многих пар.