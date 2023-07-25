Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
6417
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Продюсер записал свое видеообращение.

В последние несколько дней в обществе разгорелась дискуссия по поводу актуальности финансирования государством киносериального производства и тематического конкурса, результаты которого были объявлены недавно.

Одним из победителей этого конкурса стала компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является продюсер и телеведущий Юрий Горбунов. В частности, проект под рабочим названием "Смт. Інгулець" должен получить финансирование на производство.

Сегодня, 25 июля, на своих официальных страницах в соцсетях Юрий Горбунов опубликовал видеообращение, в котором отметил, что, учитывая общественный резонанс, он с командой "Прототип Продакшн" решили отказаться от государственной поддержки на производство сериала.

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "Смт. Інгулець". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", — отметил Горбунов.

Вместе с тем продюсер сообщил, что работа над проектом не прекращается и для его реализации будут найдены другие возможности.

"Я, как продюсер, верю в сюжет сериала, в историю героев проекта. Именно поэтому я и наша команда в дальнейшем будет искать другие возможности для производства и обеспечивать команду рабочими местами. И когда проект выйдет на экраны, вы поймете, что никакого Поворознюка там быть не могло и не будет, это история об обычных украинцах, которые никогда не держали в руках оружие, однако в сложное для страны время стали настоящими героями", — говорится в обращении.

Юрий Горбунов отказался от государственных средств на съемки сериала

Юрий Горбунов отказался от государственных средств на съемки сериала

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
6417
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация