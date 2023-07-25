Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала

В последние несколько дней в обществе разгорелась дискуссия по поводу актуальности финансирования государством киносериального производства и тематического конкурса, результаты которого были объявлены недавно.

Одним из победителей этого конкурса стала компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является продюсер и телеведущий Юрий Горбунов. В частности, проект под рабочим названием "Смт. Інгулець" должен получить финансирование на производство.

Сегодня, 25 июля, на своих официальных страницах в соцсетях Юрий Горбунов опубликовал видеообращение, в котором отметил, что, учитывая общественный резонанс, он с командой "Прототип Продакшн" решили отказаться от государственной поддержки на производство сериала.

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "Смт. Інгулець". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", — отметил Горбунов.

Вместе с тем продюсер сообщил, что работа над проектом не прекращается и для его реализации будут найдены другие возможности.

"Я, как продюсер, верю в сюжет сериала, в историю героев проекта. Именно поэтому я и наша команда в дальнейшем будет искать другие возможности для производства и обеспечивать команду рабочими местами. И когда проект выйдет на экраны, вы поймете, что никакого Поворознюка там быть не могло и не будет, это история об обычных украинцах, которые никогда не держали в руках оружие, однако в сложное для страны время стали настоящими героями", — говорится в обращении.

Юрий Горбунов отказался от государственных средств на съемки сериала

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