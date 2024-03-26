Юрий Горбунов откровенно признался, где находится его дочь от экс-жены и общается ли с ней

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов признался, где находится его приемная дочь от бывшей жены Людмилы и общаются ли они.

Шоумен рассказал, что девушка давно не живет в Украине. С 2013 года она вместе с семьей находится в США. Видеться у них получается очень редко. Горбунов говорит, что встречались они давно.

Впрочем, ведущий общается с приемной дочерью. По словам шоумена, раз в месяц они звонят друг другу. Юрий Горбунов говорит, что им этого достаточно, так что чаще он не видит смысла этого делать.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Давно виделись, потому что они живут в Америке, а общаемся по телефону часто. Люди по телефону созваниваются раз в месяц, раз в две недели, когда как. У них там, слава Богу, все хорошо. Они уехали давно, они айтишники, поэтому они, кажется, еще с 2013 года там. Мы общаемся раз в месяц. Чаще не общаемся, потому что этого достаточно", — рассказал шоумен для "Люкс ФМ".

Отметим, Юрий Горбунов прожил около 20 лет в браке с танцовщицей Людмилой. Общих детей у пары не было, но шоумен воспитывал дочь жены Ксению.

Юрий Горбунов

В 2017 году Юрий Горбунов женился на Екатерине Осадчей. Пара воспитывает двух общих сыновей – 7-летнего Ивана и 2-летнего Даниила. Недавно ведущий показывал, как проводит время с детьми, когда жены нет дома.

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