Юрий Горбунов ответил на обвинения в незаконном пересечении границы

Ведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов ответил на критику, которая в последнее время обрушилась на него.

В частности, Горбунов потерпел хейт из-за участия его кинокомпании "Прототип продакшн" в государственном художественном конкурсе на изготовление сериалов. Во время разговора с Алиной Доротюк ведущий расставил точки над "і" и объяснил, почему решил поучаствовать в конкурсе.

Юрий Горбунов объяснил механику конкурса и почему средства, выделенные на киносериальное производство, не могут идти на другие нужды.

"Я понимаю, почему общество так отреагировало именно на наш сериал. Мы все устали. Мы все хотим победы. Мы понимаем, что сейчас любая ерунда может вызвать бурную реакцию. Но когда мне начали писать, а что вы сделали для победы? А у меня есть результаты нашей работы: союз предпринимателей кино- и телеиндустрии отправил на фронт около 800 автомобилей. С концертами по Украине и Европе с Дзидзьо и Александром Пономаревым мы собрали около 2,5 миллиона евро для ВСУ", – рассказал ведущий.

Юрий Горбунов отметил, что как кинопродюсер долго размышлял, стоит ли его компании участвовать в конкурсе:

"Почему мы думали идти на этот конкурс или нет? Потому что права на весь продукт государство забирает себе. Это не совсем устраивает продюсеров. А забирает потому, что планирует монетизировать по количеству показов и в данном случае все эти деньги – 33 миллиона гривен назад вернулись бы к государству, то есть это деньги, которые окупаются, поэтому, когда продюсеру говорят – мы даем вам средства на съемки, но забираем у вас права, это не очень нам нравится… Так ты только зарабатываешь на зарплате во время съемок, и все".

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов рассказал, что его кинокомпания "Прототип продакшн" в 2018 году вернула Госкино все деньги, выделенные на производство "Скаженого Весілля" – а это чуть более трех миллионов гривен. Это прецедент для украинского кино, когда компания-производитель возвращает все деньги, взятые на производство фильма.

Горбунов также объяснил, есть ли сходство сценария его ленты с российскими сериалами и отметил, что это сравнение его удивило:

"Я, в отличие от тех людей, которые написали, что это калька от российского сериала, не смотрю российские сериалы. У нас это история, когда в начале войны два айтишника в Харькове идут в военкомат, но им отказывают, потому что нет боевого опыта. Тогда ребята решают продолжать делать свой стартап, переехать на запад Украины, чтобы его завершить, работать и донатить деньги на ВСУ. По дороге у них заканчивается заряд на автомобиле, они останавливаются в несуществующем городке Ингулец. А в конце наши герои становятся реальными героями, потому что ловят ДРГшников. Я уверен, по такой же аналогии можно привести пример сотен сериалов".

Юрий Горбунов

Ведущий прокомментировал, планировался ли прототип Поворознюка в сериале:

"В этом населенном пункте есть местный царек, которых очень много, а-ля Поворознюк. Не он, а такой как он. Наша цель – высмеять таких царьков, которые себя чувствуют королями, даже выше власти. Они есть в любом районном центре. Для того, чтобы было понятнее, кто он, мы придумали, что это такой, как Поворознюк, чтобы показать все его превосходство, ничтожество. Поворознюк – это имя номинальное. Для того чтобы людям, которые принимают наши заявки, было понятно, о ком может идти речь", - сказал Горбунов.

А об обвинениях в якобы незаконном выезде за границу весной 2022 года, у Юрия Горбунова четкий ответ:

"Все мои выезды за границу официальны. Все они зафиксированы в моем паспорте и там есть все штампы, которые нужно. То, что написали "Цензор.Нет" и подобные издания, которые их поддержали и принадлежат к определенной политической силе, будут нести официальную публичную ответственность.Я уже подал заявление в соответствующие органы для того, чтобы это расследовали. И те люди, которые оклеветали, обязательно будут извиняться. Я не отдыхал на испанских курортах. Я был в Барселоне и Жироне там, где были концерты с Дзидзьо и Александром Пономаревым", – сказал Горбунов.

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