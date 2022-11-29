Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Юрий Горбунов поделился фотографией с защитницей Азовстали "Пташкой"

Дата публикации
Просмотры
543
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Юрий Горбунов поделился фотографией с защитницей Азовстали "Пташкой"

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Встреча прошла в киевском метро.

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов поделился фотографией с защитницей "Азовстали", парамедикиней Екатериной Полищук на позывной "Пташка".

Совместное фото появилось на странице шоумена в Instagram. Горбунов и Полищук сделали снимок в метрополитене столицы во время съемок финала вокального проекта "Голос країни-12".

"Пташка", она же Екатерина Полищук! Защитница Азовстали! Сильная, мужественная, с нежным голосом", — подписал фотографию продюсер.

© instagram.com/gorbunovyuriy
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, что в финале "Голосу країни-12" Екатерина также вышла на сцену и подарила зрителям незабываемое исполнение "Спи, маленький козаче". Именно эту песню парамедикиня пела для защитников "Азовстали", когда они сражались с фантомными болями.

Недавно "Пташка" показала своим поклонникам новую особую татуировку, которую сделала после освобождения из российского плена.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
543
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация