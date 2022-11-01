Юрий Горбунов похвастался фотографией с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов показал в своем Instagram-аккаунте фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Фото с генералом Вооруженных сил шоумен провел во время одного из благотворительных мероприятий в киевском метрополитене, на нем Залужный улыбался и показал в камеру знак "peace".

"Когда рядом человек, с которым очень спокойно и надежно", — подписал фотографию Горбунов.

Юрий Горбунов и Валерий Залужный / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Поклонники были рады видеть Горбунова и Залужного вместе и поблагодарили за то, что каждый помогает стране на своем фронте.

Ранее Юрий Горбунов рассказал о благотворительных концертах в Барселоне, которые они организовали с Александром Пономаревым и Dzidzio. Продюсер доложил, на что пошли деньги, которые удалось собрать во время мер.

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