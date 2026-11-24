Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями / © пресслужба каналу "1+1"

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Телеведущий Юрий Горбунов трогательно обратился к жене Екатерине Осадчей по случаю Дня ангела и показал ее домашнее фото без макияжа.

Звездные супруги поделились праздничным настроением в соцсетях. Горбунов опубликовал фотографию любимой, на которой она предстала в природном образе. В кадр он добавил теплые слова и пожелал жене всегда оставаться собой. Особое обращение ведущий посвятил всем женщинам с этим именем. Осадчая не оставила поздравления без ответа. Более того, именинница решила отпраздновать день с незаурядной самоиронией.

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«С Днем Екатерины, моя Катя! Оставайся всегда такой! Все Екатерины на свете, поздравляю вас!» – написал Юрий.

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Сообщение Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Екатерина поблагодарила мужчину за внимание, а впоследствии опубликовала серию шутливых высказываний о владелицах имени Катя. У них телеведущая с юмором обыграла особенности характера, которые, похоже, хорошо знакомы и ей самой. Среди фраз были довольно красноречивые: «Катя не сложный человек, просто инструкцию потеряли при рождении», «У каждого есть своя Катя, после которой нужен отпуск» и «Катя не обижается. Катя делает выводы».

«Катруси, с праздником. Просто живите эту жизнь так, чтобы приключения не кончались. Точно знаю, что имя влияет на характер. Узнали себя или своих Катень?» — обратилась Осадчая к подписницам.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Звезда также пошутила, что Екатерины далеко не подарок, а скорее сюрприз, с которым никогда не бывает скучно. А Горбунов не удержался от еще одного нежного комментария под сообщением жены: «С праздником, любимая! Люблю тебя!

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно 56-летний Юрий Горбунов заговорил о третьем ребенке с Осадчей и объяснил, почему мечта откладывается.

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