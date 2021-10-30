Юрий Горбунов показал, как активно провел выходной с сыном

Артист с сыном отправился на Киевскую детскую железную дорогу.

У ведущего шоу "Танцы со звездами" Юрия Горбунова мало свободного времени.

Тем не менее, он пытается провести свои выходные с семьей. В своем Instagram ведущий показал, как активно отдыхает со своим сыном – Иваном.

Юрий Горбунов с сыном Иваном / instagram.com/gorbunovyuriy

Счастливый папа отправился с мальчиком на Киевскую детскую железную дорогу. Кстати, недавно Екатерина Осадчая ходила с детьми туда. Однако, похоже, Ивану так понравилось развлечение, что он захотел еще раз наведаться туда.

После этого знаменитость отвел своего сына на "полосу препятствий". Там мальчик преодолевал разные сложные задачи. А счастливый папа тем временем поддерживал своего сына.

Пока Екатерина Осадча находится в Германии, Юрий не дает ребятишкам скучать по мамочке. Он активно проводит с детьми время.

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