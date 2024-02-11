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Юрий Горбунов показал, как двух сыновей весело на санках катал

Юрий Горбунов показал, как двух сыновей весело на санках катал

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Жена ведущего также поделилась фото с их младшим сыном.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился атмосферными кадрами с двумя сыновьями – Иваном и Данилом.

Так, звездный папа вместе с детьми отправился на зимнюю прогулку. К слову, семья предстает на заснеженной лужайке среди больших елок. Этот момент Юрий запечатлел и поделился фотографией у себя в Instagram.

На изображении младший и старший сын Горбунова сидят на санках. В это время папа помогает детям ехать, таща за веревку. По словам знаменитости, малыши были в восторге от зимних развлечений, поэтому не давали ему передышки и каждый раз просили катать на санках с еще большей скоростью.

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Только и слышал весь день – папа, давай скорей! Еще скорей!", – написал Юрий.

Также уютными семейными фотографиями поделилась и жена звезды, ведущая Екатерина Осадчая. Она опубликовала фото с их младшим сыном Данилом, который играл на диване и гладил кота.

Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha
Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

"Воскресенье", – лаконично написала на кадре знаменитость.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua рассказывала подробности тайной свадьбы Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей и каким было их знакомство. Об истории любви звездной пары читайте по ссылке.

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