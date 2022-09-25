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Юрий Горбунов показал, как в Грузии встречают бегущих от мобилизации россиян

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Юрий Горбунов показал, как в Грузии встречают бегущих от мобилизации россиян

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Телеведущий Юрий Горбунов посмеялся над тем, что творится на российско-грузинской границе.

Трусливые россияне массово пытаются убежать от своей власти и хотят найти убежище в соседних странах. На своей странице в Instagram Юрий Горбунов показал, как действительно относятся к гражданам РФ в Грузии.

Телеведущий поделился фотографией, сделанной на российско-грузинской границе. На фото молодой человек держит в руках табличку с надписью "Привет русским дезертирам!"

© instagram.com/gorbunovyuriy
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Так тех, кто убегает сейчас из России, встречают в Грузии! Нет таких мест, где им рады", — написал Горбунов под фотографией.

В комментариях пользователи Сети выразили свое возмущение тем, что россияне сейчас просят помощи от грузин, с которыми развязали войну в 2008 году.

  • В голове не укладывается, сначала воевали с Грузией, а теперь туда убегают! Ублюдки!
  • Пусть помнят, что они нация трусов и изгоев!
  • Весь мир смеется над Россией и ее "батальонами".

Напомним, недавно певица Даша Астафьева эмоционально обратилась к своим подписчикам в России и показала им фотографию освобожденного из российского плена бойца полка "Азов".

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