Юрий Горбунов показал, как в Грузии встречают бегущих от мобилизации россиян

Телеведущий Юрий Горбунов посмеялся над тем, что творится на российско-грузинской границе.
Трусливые россияне массово пытаются убежать от своей власти и хотят найти убежище в соседних странах. На своей странице в Instagram Юрий Горбунов показал, как действительно относятся к гражданам РФ в Грузии.
Телеведущий поделился фотографией, сделанной на российско-грузинской границе. На фото молодой человек держит в руках табличку с надписью "Привет русским дезертирам!"
"Так тех, кто убегает сейчас из России, встречают в Грузии! Нет таких мест, где им рады", — написал Горбунов под фотографией.
В комментариях пользователи Сети выразили свое возмущение тем, что россияне сейчас просят помощи от грузин, с которыми развязали войну в 2008 году.
- В голове не укладывается, сначала воевали с Грузией, а теперь туда убегают! Ублюдки!
- Пусть помнят, что они нация трусов и изгоев!
- Весь мир смеется над Россией и ее "батальонами".
Напомним, недавно певица Даша Астафьева эмоционально обратилась к своим подписчикам в России и показала им фотографию освобожденного из российского плена бойца полка "Азов".
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