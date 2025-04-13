Юрий Горбунов показал, как в центре Киева проводит время с Осадчей и двумя подросшими сыновьями

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © instagram.com/gorbunovyuriy

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Украинский продюсер и ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с женой, ведущей Екатериной Осадчей, и двумя заметно подросшими сыновьями.

Супруги решили по-семейному отдохнуть на выходных. В частности, в субботу, 12 апреля, они отправились на прогулку по улицам Киева. Осадчая, Горбунов и их сыновья любовались живописными пейзажами исторической части столицы. Конечно же, на прогулке супруги устроили импровизированный фотосет.

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их дети позировали на фоне Андреевской церкви. Кстати, семейству также повезло с погодой. Дело в том, что почти всю неделю было облачно и даже снежило, а выходные оказались теплыми и яркими на солнечные лучи.

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Юрий Горбунов со старшим сыном / © instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики Юрия Горбунова уже просто записали его семью комплиментами. Фанаты отмечали, что они выглядят стильно. Также им писали теплые слова о красивой семье.

Вау! Какие вы все стильные!

Очень красивая семья!

Выходной вайб!

Напомним, недавно Екатерина Осадчая устроила с детьми интересную игру “Норм или стрем”. Мальчики делились, что для них приемлемо, а что - нет. Тем временем фанаты писали, что сыновья Осадчей и Горбунова очень сильно повзрослели, особенно младший Даниил.