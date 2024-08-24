Юрий Горбунов показал, как выглядел 33 года назад с кудрявой шевелюрой

В День Независимости Украины 24 августа продюсер Юрий Горбунов отмечает 54-летие.

Так, в своем фотоблоге знаменитость вспомнил тот особый день, когда Украина 33 года назад стала независимой. В тот момент Юрию исполнялся 21 год. Соответственным архивным фото и поделился шоумен. И вспомнил, как участвовал в Революции на граните. Несмотря на риск быть отчисленным из учебного заведения, чувство причастности к созданию истории преодолело молодого студента.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"На фото мне 21 год, я только закончил театральный, но уже актер Ивано-Франковского драм театра. Это именно тот год, когда в день моего рождения провозгласили Украину независимой. Я студентом был участником Революции на граните и тогда мы, студенты под риском быть отчисленными из института или даже под угрозой сесть за национализм, выходили на Крещатик и требовали перемен в еще "зависимой" Украине и смело заявляли "НЕТ" новому союзному договору и нас услышали. Это было одной из ступеней восстановления независимости, тогда мы еще не знали, что впереди Украину и нас ждет еще много испытаний на прочность, но это было начало и я горд, что причастен к истории", - рассказал продюсер.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

По словам Юрия, момент провозглашения Украины независимой он запомнил очень хорошо: "Я ждал вечера, чтобы отправиться водить с друзьями козу в честь дня рождения, сидел дома, по радио шла трансляция сессии верховного совета и здесь слышу аплодисменты из радиоприемника и папа из кухне кричит: "Ура! Проголосовали! Независимость". В этот день Франковск гулял до утра и я вместе со всеми в тот день и забыл День рождения, ведь произошло то, чего ждали так долго".

Напомним, жена Юрия Горбунова, ведущая Екатерина Осадчая уже поздравила возлюбленного с праздником и показала его редкие фото с детьми.

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