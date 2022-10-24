Юрий Горбунов показал, на что пошли деньги, заработанные во время благотворительных концертов в Португалии

Собрать средства телеведущему и его звездным коллегам удалось во время выступления в Лиссабоне.
Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов рассказал, на что были потрачены средства, которые он с Александром Пономаревым и DZIDZIO смогли заработать на благотворительном концерте в португальском городе Лиссабон.
На своей странице Горбунов разместил пост, в котором показал, что на заработанные деньги звезды приобрели автомобили и генераторы для украинских военных.
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"В конце августа, мы провели с ребятами благотворительный концерт в Лиссабоне, на котором собирали средства на ВСУ! И вот результат! Автомобили и генераторы уже поехали на передовую! Спасибо украинцам Португалии, которые присоединились к сбору средств! Спасибо португальцам, которые не остались равнодушными! Вместе мы победим", – рассказал телеведущий.
Напомним, ранее Юрий Горбунов поделился, сколько автомобилей спецназначения помог приобрести для наших защитников.
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