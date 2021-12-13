Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в Риме / instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Екатерина Осадча отправились в романтический отпуск в Италию

Юрий Горбунов и Екатерина Осадча отправились в романтический отпуск в Италию

Влюбленные решили уехать в отпуск.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов полетели на отдых в Италию.

К слову, ездить в Рим – это уже как их маленькая семейная традиция. Там влюбленные устраивают себе разные экскурсии, гуляют по историческим улицам, любуются красивыми видами.

"Рим чудесный! Все дороги ведут сюда! Скучали по нему!" – поделился Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в Риме / instagram.com/gorbunovyuriy

Кстати, это не удивительно, что влюбленные решили вырваться куда-нибудь подальше от прохладного Киева. Ведь в Риме сейчас отличная солнечная погода.

"Римские каникулы. Рим в декабре – машина времени. Телепортация в теплую осень", – поделилась Екатерина.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в Риме / instagram.com/gorbunovyuriy

Кроме того, в таком живописном городе влюбленные не забывают и о романтике. Они наконец-то могут спокойно провести время вместе: просыпаться утром и никуда не спешить, завтракать вдвоем и нежно обниматься.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в Риме / instagram.com/gorbunovyuriy

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