Юрий Горбунов показал нежные поцелуи с Екатериной Осадчей и поздравил ее с особым праздником

Украинская ведущая Екатерина Осадчая сегодня, 12 сентября, празднует день рождения. Знаменитости исполняется 41 год.

Едва ли не самым первым с праздником Осадчую поздравил ее муж, продюсер Юрий Горбунов. Шоумен посвятил жене трогательный пост в Instagram. В частности, продюсер опубликовал различные архивные фото Осадчей, среди которых можно встретить романтический, где он нежно целует возлюбленную в щечку и обнимает ее.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Кроме того, Юрий Горбунов адресовал избраннице теплые слова благодарности. Продюсер поблагодарил Екатерину Осадчую за их замечательных сыновей, за то, что она всегда заряжает семью оптимизмом, а также за то, что всегда генерирует интересные идеи и не дает долго стоять на одном месте.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"С днем рождения, любовь моя! Спасибо Богу, что ты у меня есть! Спасибо, что ты не даешь расслабляться! Спасибо за наших невероятных сыновей, за наших ребят, за нашу гордость! Спасибо за твои "А давай…", после которых у меня мурашки по спине! Ибо это какая-то новая идея, которую будем воплощать в жизнь! Спасибо за твою нежность, женственность, веру и оптимизм! Люблю тебя!" – обратился к жене шоумен.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сыновья / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая уже отреагировала на поздравление от мужа. Она поблагодарила возлюбленного за теплые слова и отметила, что скучать не даст, ведь уже начинает новый год "А давай".

"Новый мой год "А давай" начинается. Грустно не будет", — ответила Горбунову Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, недавно в семье певицы Камалии был особый праздник. У дочерей артистки был день рождения. Исполнительница уже показала, как в Киеве с бывшим мужем отпраздновала 11-летие двойняшек.

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