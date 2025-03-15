Юрий Горбунов показал сыновей-красавцев от Осадчей и как с ними развлекается дома

Украинский продюсер и ведущий Юрий Горбунов показал счастливые мгновения отцовства и очаровал подросшими сыновьями.

В фотоблоге шоумен опубликовал милые родственные фото. На изображении счастливый Юрий позировал с двумя сыновьями от ведущей Екатерины Осадчей у них дома на диване. На выходных отец остался с Иваном и Данилом наедине, пока звездная мама улетела в рабочую командировку.

"Мужская солидарность! Субботний физкульт-привет!" – написал ведущий.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Также Горбунов показал вечерние развлечения с сыновьями. Так, семья дома провела время за настольными играми на внимательность и ловкость. В частности, они соревновались за первенство во время дженги.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В комментариях фаны оставили звездной семье комплименты под публикацией. Кроме того, Екатерина Осадчая также отреагировала и в комментариях послала своим родным сердечки.

Напомним, недавно ведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила фото с самой молодой дочерью и публично обратилась к ней по случаю праздника. Адель исполнился один год, и она уже покоряет своими маленькими достижениями.

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