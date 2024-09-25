Юрий Горбунов показался на костылях и рассказал о пережитой операции

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов неожиданно показался на костылях и заставил своих поклонников очень сильно волноваться за него.

Как оказалось, шоумен перенес хирургическое вмешательство. Юрий Горбунов в комментарии "ЖВЛ представляет" поделился, что получил дома бытовую травму, в подробности которой вдаваться не стал. Тем не менее, Юрию Горбунову после этого потребовалась операция. Правда, некоторое время актер ее откладывал из-за съемок в фильме "Поезд 31 декабря".

"Это бытовая травма! Домашняя, банальная бытовая травма. Но операцию пришлось откладывать, потому что я снимался. Вот отснялся и сделали операцию", – поделился шоумен.

Юрий Горбунов на костылях / Фото: скриншот с видео

В настоящее время ведущий находится на реабилитации и ходит пока что на костылях. Впрочем, Юрий Горбунов, несмотря на состояние здоровья, не спешит оставаться дома отдыхать. В частности, шоумен продолжает работать.

"Теперь уже, как видите, реабилитация на ногах, что тоже не очень хорошо", — добавил Горбунов.

Юрий Горбунов в программе "ЖВЛ представляет" / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук рассказала, что перенесла операцию. Артистка объяснила, почему ей понадобилась помощь врачей.

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