Юрий Горбунов показался со старшим сыном от Осадчей и ошеломил их сходством: "Папина любовь"

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов поделился редкими фото с сыном.

Так, в фотоблоге звездный папа порадовал подписчиков милыми кадрами с 7-летним Иваном. На картинке мальчик предстает в белой футболке и нежно обнимает папу. Тем временем ведущий целует сына в щеку. Оба они попозировали в собственном загородном доме и показали, как проходит их общее уютное воскресное утро.

Юрий не был многословен и в подписи к фото признался, что очень гордится Иваном и любит его.

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Папина любовь и гордость!", — восхитил ведущий.

В комментариях семейству адресовали ряд комплиментов и оставили мноо лайков. Кроме того, отметили, что Иван - копия своего звездного отца.

Какой красивый сынишка у прекрасного папы

Папина копия на 100 процентов

Красавчик

Отметим, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов также воспитывают еще одного совместного сынишку Даниила, которому летом исполнилось три года.

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар также показала своего подросшего 15-летнего сына от первого брака и восхитила их общей фотосессией.

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